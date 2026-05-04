Як правильно користуватися посудомийною машинкою: пояснення за 30 секунд
- Для ефективної роботи посудомийної машини потрібно регулярно перевіряти рівень солі, додавати миючі засоби і правильно доглядати за технікою.
- Не рекомендується мити у посудомийній машині ножі, посуд з антипригарним покриттям, декоративні тарілки, порцеляну, фарфор, деякі види пластику, дерев'яні вироби та крихке скло.
Посудомийна машина значно спрощує побут, але дехто ніяк не наважується її придбати, оскільки думає, що вона складна у використанні. А для тих, хто вже її має, слід знати лише кілька речей, за якими варто слідкувати.
Нерідко проблеми з якістю миття чи неприємний запах з’являються не через саму техніку, а через неправильне використання чи догляд. Блогерка Діана Гологовець розповіла у своєму інстаграмі все, що треба знати про посудомийку за 30 секунд.
Щоб посудомийна машина ефективно працювала і довше служила, достатньо знати кілька базових правил. Вони допоможуть уникнути поломок, зберегти посуд у хорошому стані та отримувати ідеальний результат після кожного прання.
Що потрібно знати про посудомийну машину?
Відсік для солі
Сіль у посудомийній машині потрібна для захисту техніки. Вона пом’якшує воду та запобігає утворенню накипу на нагрівальному елементі. Саме тому важливо регулярно перевіряти рівень солі і досипати її, якщо вона закінчується.
Миючий засіб і ополіскувач
У спеціальний відсік додається таблетка чи порошок для миття, які відповідають за чистоту посуду. Поруч розташований відсік для ополіскувача. На панелі керування є індикатори, які підкажуть, коли потрібно поповнити ці засоби.
Блогерка ще також додала, що у посудомийній машині не можна мити ножі, посуд з антипригарним покриттям і тарілки із золотистими або декоративними елементами.
Крім того, на сайті Martha Stewart йдеться про те, що у посомийці не можна мити порцеляну та фарфор, оскільки їх краще очищувати вручну. Також деякі види пластику можуть розплавитися і зіпсуватися. Дерев'яну ложку, лопатку чи обробну дошку краще мити вручну, а крихке скло може розбитися під час миття.
Як очищувати пральну машину?
Раз на місяць потрібно проводити глибоке очищення посудомийної машини. Потрібно вийняти фільтри і промити їх під водою, протерти внутрішні поверхні машини, а тоді запустити довгий цикл із спеціальним засобом для очищення.
Під час такого циклу можна залишити всередині фільтри, щоб вони ще краще промились. Регулярний догляд не лише покращує якість миття, але й продовжить термін служби техніки.
Часті питання
Які основні правила догляду за посудомийною машиною?
Основні правила догляду за посудомийною машиною включають регулярну перевірку рівня солі, використання миючих засобів та ополіскувача, а також уникнення миття певних предметів — таких як ножі, посуд з антипригарним покриттям та тарілки із золотистими елементами.
Які предмети не можна мити в посудомийній машині?
У посудомийній машині не рекомендується мити ножі, посуд з антипригарним покриттям, тарілки із золотистими або декоративними елементами, порцеляну, фарфор, дерев'яні предмети та крихке скло — деякі види пластику також можуть бути пошкоджені.
Як часто потрібно очищувати посудомийну машину?
Посудомийну машину потрібно очищувати раз на місяць — це включає вийняття і промивання фільтрів, протирання внутрішніх поверхонь і запуск довгого циклу з використанням спеціального засобу для очищення.