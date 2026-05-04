Як правильно користуватися посудомийною машинкою: пояснення за 30 секунд

Посудомийна машина значно спрощує побут, але дехто ніяк не наважується її придбати, оскільки думає, що вона складна у використанні. А для тих, хто вже її має, слід знати лише кілька речей, за якими варто слідкувати.

Нерідко проблеми з якістю миття чи неприємний запах з’являються не через саму техніку, а через неправильне використання чи догляд. Блогерка Діана Гологовець розповіла у своєму інстаграмі все, що треба знати про посудомийку за 30 секунд.

Щоб посудомийна машина ефективно працювала і довше служила, достатньо знати кілька базових правил. Вони допоможуть уникнути поломок, зберегти посуд у хорошому стані та отримувати ідеальний результат після кожного прання.

Що потрібно знати про посудомийну машину?

Відсік для солі

Сіль у посудомийній машині потрібна для захисту техніки. Вона пом’якшує воду та запобігає утворенню накипу на нагрівальному елементі. Саме тому важливо регулярно перевіряти рівень солі і досипати її, якщо вона закінчується.

Миючий засіб і ополіскувач

У спеціальний відсік додається таблетка чи порошок для миття, які відповідають за чистоту посуду. Поруч розташований відсік для ополіскувача. На панелі керування є індикатори, які підкажуть, коли потрібно поповнити ці засоби.

Блогерка ще також додала, що у посудомийній машині не можна мити ножі, посуд з антипригарним покриттям і тарілки із золотистими або декоративними елементами.

Крім того, на сайті Martha Stewart йдеться про те, що у посомийці не можна мити порцеляну та фарфор, оскільки їх краще очищувати вручну. Також деякі види пластику можуть розплавитися і зіпсуватися. Дерев'яну ложку, лопатку чи обробну дошку краще мити вручну, а крихке скло може розбитися під час миття.

Як очищувати пральну машину?

Раз на місяць потрібно проводити глибоке очищення посудомийної машини. Потрібно вийняти фільтри і промити їх під водою, протерти внутрішні поверхні машини, а тоді запустити довгий цикл із спеціальним засобом для очищення.

Під час такого циклу можна залишити всередині фільтри, щоб вони ще краще промились. Регулярний догляд не лише покращує якість миття, але й продовжить термін служби техніки.

