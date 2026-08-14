Посадіть ці 5 рослин біля персиків: вже наступного року урожай подвоїться

Персикові дерева – це ідеальний варіант, якщо місця на ділянці небагато. Втім, для того, аби вони потішили гарним урожаєм, поряд варто посадити кілька вдалих рослин-компаньйонів.

Досвідчені дачники вже давно знають: правильно обрані компаньйони для дерев можуть творити дива. Деякі рослини відлякують шкідників, інші приваблюють запилювачів, треті збагачують ґрунт навколо, пише Southern Living.

Що посадити біля персикових дерев?

Монарда

Монарда – це ідеальна рослина, якщо потрібно привабити до персика більше бджіл та інших запилювачів. Висаджувати квіти можна прямо під корінням пресика. Це практично ідеальний компаньйон для дерева, що не конкуруватиме з ним за поживні речовини.

Окрім того, монарда матиме розкішний вигляд протягом усього сезону.

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Цибуля-шніт

Багато людей ставляться до цибулі-шніту лише як до ароматної добавки до різноманітних страв, але вона може бути корисною ще до збору. Річ у тім, що її запах, що так подобається багатьом людям, зовсім не видається приємним шкідникам, що поїдають персики.

Тож цибуля-шніт – це натуральний і досить ефективний спосіб переконатися, що поряд з персиками наступного року не опиниться попелиці.



Цибуля-шніт відлякує попелицю / Фото Pexels

Біла конюшина

Біла конюшина – це ґрунтопокривна рослина, що не лише гарно цвіте ціле літо, але й збагачує ґрунт таким важливим для персикового дерева азотом. Вона чудово ростиме у тіні від крони, і також може приваблювати різноманітних запилювачів.

Загалом ж конюшина виступає як жива мульча, що пригнічує бур'яни та покращує склад землі.

Настурції

Настурція є гарним компаньйоном для багатьох овочів та фруктів, а також квітів і трав. Вона не лише відлякує шкідників, але й допомагає розпушити ґрунт, що вже в середині сезону може вкриватися товстою кіркою, через яку не проникає ані повітря, ані вода.

Також після посадки настурцій вам не доведеться турбуватися про білокрилку – популярного шкідника, що часто насідає на дерево.

Деревій



Деревій корисний для відлякування тварин / Фото Pexels

Ніжні квіти деревію мають чудовий вигляд, але це далеко не єдина перевага рослини. Тваринам та комахам аромат рослини видається гірким та неприємним, і посадка деревію допоможе відлякати гризунів.