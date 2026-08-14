Досвідчені дачники вже давно знають: правильно обрані компаньйони для дерев можуть творити дива. Деякі рослини відлякують шкідників, інші приваблюють запилювачів, треті збагачують ґрунт навколо, пише Southern Living.
Що посадити біля персикових дерев?
Монарда
Монарда – це ідеальна рослина, якщо потрібно привабити до персика більше бджіл та інших запилювачів. Висаджувати квіти можна прямо під корінням пресика. Це практично ідеальний компаньйон для дерева, що не конкуруватиме з ним за поживні речовини.
Окрім того, монарда матиме розкішний вигляд протягом усього сезону.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
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Цибуля-шніт
Багато людей ставляться до цибулі-шніту лише як до ароматної добавки до різноманітних страв, але вона може бути корисною ще до збору. Річ у тім, що її запах, що так подобається багатьом людям, зовсім не видається приємним шкідникам, що поїдають персики.
Тож цибуля-шніт – це натуральний і досить ефективний спосіб переконатися, що поряд з персиками наступного року не опиниться попелиці.
Цибуля-шніт відлякує попелицю / Фото Pexels
Біла конюшина
Біла конюшина – це ґрунтопокривна рослина, що не лише гарно цвіте ціле літо, але й збагачує ґрунт таким важливим для персикового дерева азотом. Вона чудово ростиме у тіні від крони, і також може приваблювати різноманітних запилювачів.
Загалом ж конюшина виступає як жива мульча, що пригнічує бур'яни та покращує склад землі.
Настурції
Настурція є гарним компаньйоном для багатьох овочів та фруктів, а також квітів і трав. Вона не лише відлякує шкідників, але й допомагає розпушити ґрунт, що вже в середині сезону може вкриватися товстою кіркою, через яку не проникає ані повітря, ані вода.
Також після посадки настурцій вам не доведеться турбуватися про білокрилку – популярного шкідника, що часто насідає на дерево.
Деревій
Деревій корисний для відлякування тварин / Фото Pexels
Ніжні квіти деревію мають чудовий вигляд, але це далеко не єдина перевага рослини. Тваринам та комахам аромат рослини видається гірким та неприємним, і посадка деревію допоможе відлякати гризунів.