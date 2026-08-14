Опытные дачники уже давно знают: правильно подобранные растения-компаньоны для деревьев способны творить чудеса. Некоторые растения отпугивают вредителей, другие привлекают опылителей, третьи обогащают почву вокруг, пишет Southern Living.

Что посадить рядом с персиковыми деревьями?

Монарда

Монарда – это идеальное растение, если нужно привлечь к персику больше пчел и других опылителей. Высаживать цветки можно прямо у корней персика. Это практически идеальный компаньон для дерева, который не будет конкурировать с ним за питательные вещества.

Кроме того, монарда будет роскошно выглядеть в течение всего сезона.

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Лук-шнитт

Многие люди относятся к луку-шниту лишь как к ароматной добавке к различным блюдам, но он может быть полезен еще до сбора урожая. Дело в том, что ее запах, который так нравится многим людям, совсем не кажется приятным вредителям, поедающим персики.

Поэтому лук-шнитт – это натуральный и достаточно эффективный способ убедиться, что рядом с персиками в следующем году не появится тля.



Лук-шнитт отпугивает тлю / Фото Pexels

Белый клевер

Белый клевер – это почвопокровное растение, что не только красиво цветет все лето, но и обогащает почву таким важным для персикового дерева азотом. Она прекрасно растет в тени кроны, а также может привлекать различных опылителей.

В целом же клевер выступает в роли живой мульчи, которая подавляет рост сорняков и улучшает состав почвы.

Настурции

Настурция – отличный компаньон для многих овощей и фруктов, а также цветов и трав. Она не только отпугивает вредителей, но и помогает разрыхлить почву, которая уже в середине сезона может покрываться толстой коркой, через которую не проникает ни воздух, ни вода.

Кроме того, после посадки настурций вам не придется беспокоиться о белокрылке – распространенном вредителе, который часто нападает на деревья.

Тысячелистник



Тысячелистник полезен для отпугивания животных / Фото Pexels

Нежные цветки тысячелистника выглядят великолепно, но это далеко не единственное преимущество растения. Животным и насекомым аромат растения кажется горьким и неприятным, и посадка тысячелистника поможет отпугнуть грызунов.