Посадіть цю квітку біля грядок: шкідливі слимаки більше не торкнуться урожаю

Восени через високу вологість у садах та на грядках масово з'являються слимаки. Захистити урожай та вигнати шкідників допоможе висадка однієї красивої рослини.

Через вогку погоду та опале листя шкідники швидко розмножуються й шукають сховок на грядках, як пише OBOZ.UA. Вони обгризають листя до прожилок, знищують розсаду та залишають липкий слиз, який сприяє розвитку грибкових хвороб.

Використовувати хімічні гранули фахівці не радять, адже отрута зашкодить домашнім улюбленцям, а також птахам і їжакам.

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Яка рослина допоможе прогнати шкідників?

Ефективним і безпечним рішенням стане висадка квітки левиного зіву. Вона виділяє особливі сполуки, які є токсичними для слимаків, але абсолютно нешкідливими для людини.

Крім цього, левиний зів має додаткові захисні властивості:

утримує значно менше вологи, ніж інші садові культури;

має жорстку текстуру листя, яку шкідники не можуть обгризати.



Ось як виглядає рослина левиний зів / Фото Pinterest

Де краще садити левиний зів?

Експерти радять садити цю квітку в найвразливіших місцях:

Поруч із капустою, салатом та іншою зеленню. Уздовж садових доріжок. По периметру огорожі ділянки.

Левиний зів тішить яскравим цвітінням з початку літа до перших заморозків, любить сонячні ділянки та приваблює бджіл і джмелів.

Які ще хитрощі допоможуть позбутися слимаків?

Восени обов'язково приберіть із проблемних ділянок гнилі овочі, бур'яни та вологе листя, щоб позбавити шкідників місць для зимівлі. Також можна встановити прості пастки з дощок або ємностей із пивом, куди слимаки збиратимуться вночі.