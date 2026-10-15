Весь час, поки на городі тримається тепла й волога погода, слимаки й надалі живляться, відкладають яйця та шукають, де ж заховатися на зиму. І якщо забути про їхнє існування, навесні вони знову почнуть шкодити молодим овочам та саджанцям, пише RHS.

Як боротися зі слимаками восени?

Найбільш активними слимаки стають за умов високої вологості – восени для них утворюються найбільш сприятливі умови: частішають дощі, зменшується випаровування води, а на грядках залишається чимало рослинних решток. Особливо уважними дачникам слід бути щодо ділянок, де влітку росло чимало пошкодженої капусти чи салату.

Важливо розуміти, що навіть похолодання не означає, що слимаки загинуть – їхні яйця легко переживають морози, а іноді виживають також молоді та дорослі особини. Слимаки шукають захищені місця у верхньому шарі ґрунту, часто під рослинними рештками, камінням та різними предметами на землі.

Для того, аби перевірити, чи є на городі слимаки, шукати їхні яйця передусім слід у затінених та вологих місцях городу. Оглядайте ділянки під дошками, горщиками, камінням та іншими предметами, що довго лежали на ґрунті.

Скупчення слимаків та їхніх кладок можна знайти і під мульчею, біля компостних куп, бур'янів, а також у вологих заглибленнях землі, пише "ТСН".

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Для того, аби не дати слимакам шансу перезимувати, після збору врожаю потрібно обов'язково прибрати з проблемних ділянок гнилі овочі, залишки пошкоджених плодів, бур'яни та мокре листя.

Якщо протягом літа слимаки розмножувалися під мульчею, її потрібно трохи підняти та перевірити нижній шар. Користь принесе й розпушування ґрунту у місцях, де було багато шкідників: так можна виявити кладки, що приховані неподалік від поверхні.

Але не потрібно повністю прибирати мульчу та листя: вони потрібні для захисту ґрунту від приморозків та слугують укриттям і для корисних мікроорганізмів.



Слимаки дуже небезпечні на городі / Фото Pexels

Як зробити пастки для слимаків?

Один з найпростіших способів – це навмисно розкласти на городі дошки чи горщики, де слимаки можуть ховатися. Вони заповзатимуть туди на ніч, а рано вранці їх можна збирати та знищувати. Особливо ефективною буде перевірка пасток після дощу чи вологої ночі.

Але також можна розкласти ємності з пивом чи будь-якою іншою рідиною, що має запах бродіння. Пастки будуть приваблювати слимаків, але їх потрібно регулярно очищувати та оновлювати у них вміст.