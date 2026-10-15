Пока на огороде сохраняется теплая и влажная погода, слизни продолжают питаться, откладывать яйца и искать, где бы укрыться на зиму. И если забыть об их существовании, весной они снова начнут наносить вред молодым овощам и саженцам, пишет RHS.

Как бороться со слизнями осенью?

Наиболее активными слизни становятся в условиях высокой влажности – осенью для них складываются наиболее благоприятные условия: учащаются дожди, уменьшается испарение воды, а на грядках остается немало растительных остатков. Особенно внимательными дачникам следует быть в отношении участков, где летом росло много поврежденной капусты или салата.

Важно понимать, что даже похолодание не означает, что слизни погибнут – их яйца легко переносят морозы, а иногда выживают также молодые и взрослые особи. Слизни ищут укрытия в верхнем слое почвы, часто под растительными остатками, камнями и различными предметами на земле.

Чтобы проверить, есть ли на огороде слизни, искать их яйца следует в первую очередь в затененных и влажных местах огорода. Осматривайте участки под досками, горшками, камнями и другими предметами, которые долго лежали в почве.

Скопления слизней и их кладки можно найти и под мульчей, возле компостных куч, сорняков, а также во влажных углублениях земли, пишет "ТСН".

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Чтобы не дать слизням возможности перезимовать, после сбора урожая необходимо обязательно убрать с проблемных участков гнилые овощи, остатки поврежденных плодов, сорняки и мокрую листву.

Если в течение лета слизни размножались под мульчей, ее нужно приподнять и проверить нижний слой. Поможет также рыхление почвы в местах, где было много вредителей: так можно обнаружить кладки, спрятанные недалеко от поверхности.

Но не нужно полностью убирать мульчу и листья: они необходимы для защиты почвы от заморозков и служат укрытием для полезных микроорганизмов.



Слизни очень опасны на огороде / Фото Pexels

Как сделать ловушки для слизней?

Один из самых простых способов – специально разложить на огороде доски или горшки, где слизни могут прятаться. Они будут заползать туда на ночь, а рано утром их можно собрать и уничтожить. Особенно эффективной будет проверка ловушек после дождя или влажной ночи.

Но также можно расставить емкости с пивом или любой другой жидкостью, что имеет запах брожения. Ловушки будут привлекать слизней, но их нужно регулярно очищать и обновлять их содержимое.