Посадите этот цветок возле грядок: вредные слизни больше не тронут урожай

Слимакі можна швидко вивести з городу / Колаж 24 Каналу
Осенью из-за высокой влажности в садах и на грядках массово появляются слизни. Защитить урожай и избавиться от вредителей поможет посадка одного красивого растения.
Из-за сырой погоды и опавших листьев вредители быстро размножаются и ищут укрытие на грядках, как пишет OBOZ.UA. Они обгрызают листья до прожилок, уничтожают рассаду и оставляют липкую слизь, которая способствует развитию грибковых заболеваний.
Использовать химические гранулы специалисты не рекомендуют, ведь яд нанесет вред домашним питомцам, а также птицам и ежам.
Какое растение поможет прогнать вредителей?
Эффективным и безопасным решением станет посадка цветка львиный зев. Он выделяет особые соединения, которые токсичны для слизней, но абсолютно безвредны для человека.
Кроме того, львиный зев обладает дополнительными защитными свойствами:
- содержит значительно меньше влаги, чем другие садовые культуры;
- имеет жесткую текстуру листьев, которую вредители не могут обгрызть.
Где лучше сажать львиный зев?
Эксперты советуют сажать этот цветок в наиболее уязвимых местах:
- Рядом с капустой, салатом и другой зеленью.
- Вдоль садовых дорожек.
- По периметру ограды участка.
Львиный зев радует ярким цветением с начала лета до первых заморозков, любит солнечные участки и привлекает пчел и шмелей.
Что еще можно сделать, чтобы избавиться от слизней?
Осенью обязательно убирайте с проблемных участков гнилые овощи, сорняки и влажную листву, чтобы лишить вредителей мест для зимовки. Также можно установить " простые ловушки " из досок или емкостей с пивом, куда слизни будут собираться ночью.
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