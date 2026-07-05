Має розкішний вигляд і пахне, як дорогі парфуми: як виростити мадагаскарський жасмин

Мадагаскарський жасмин або стефанотіс – це ефектна кімнатна ліана, яку все частіше почали купувати в оселю. Якщо забезпечити рослині відповідні умови, вона стане справжньою окрасою будь-якої кімнати.

У природі стефанотіс росте в тропічний та субтропічних районах Азії, Африки та Мадагаскару, пише Deccoria. У кімнатному квітникарстві найчастіше вирощують стефанотіс квітучий.

Читайте також Чим підживити заміокулькас: одне добриво стимулює до росту нового листя

Рослина формує довгі гнучкі пагони, які обвивають опори. Період цвітіння триває з травня до серпня. У цей час ліана вкривається білими лійкоподібними квітами й приємним солодким ароматом.

Як доглядати за мадагаскарським жасмином?

Для гарного росту рослини потрібен легкий, поживний та добре дренований кислий ґрунт. Горщик потрібно тримати у світлому місці без прямих сонячних променів. За нестачі світла рослина починає скидати листя й перестає закладати квіткові бруньки.

Рослину потрібно берегти від протягів й забезпечити опору для пагонів. З квітня до серпня стефанотіс потрібно регулярно поливати, не допускаючи пересихання ґрунту.

Восени полив слід скоротити до двох разів на тиждень, а взимку – приблизно до одного. Листя корисно обприскувати водою кімнатної температури, уникаючи потрапляння вологи на квіти.



Мадагаскарський жасмин виглядає дуже красиво / Фото Pinterest

Підживлення проводять протягом всього періоду вегетації раз на два тижні. Пересаджують стефанотіс раз в рік – у лютому чи березні, обираючи горщик на 5 сантиметрів більший за попередній.

Іноді на мадагаскарському жасмині можуть з’являтися борошнисті червці, павутинні кліщі або щитівки. У такому разі листя й пагони треба очистити й обробити відповідним засобом.

Для тих, хто захоче придбати цю рослину, слід пам’ятати, що стефанотіс погано переносить перепади температури, протяги, сухе повітря, пряме сонце й затінені місця. Через це рослина може скидати бутони чи взагалі не цвісти.

Ще одна помилка, яку роблять – постійно перевертають чи переставляють горщик. На відміну від багатьох інших рослин, стефанотіс дуже чутливо реагує на зміну положення й може втратити усі квіткові бруньки.

Також не можна переливати рослину, оскільки застій води призводить до загнивання коренів та ослаблення ліани.