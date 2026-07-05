В природе стефанотис произрастает в тропических и субтропических районах Азии, Африки и Мадагаскара, пишет Deccoria. В комнатном цветоводстве чаще всего выращивают цветущий стефанотис.

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Растение образует длинные гибкие побеги, которые обвивают опоры. Период цветения длится с мая по август. В это время лиана покрывается белыми воронкообразными цветками и наполняется приятным сладким ароматом.

Как ухаживать за мадагаскарским жасмином?

Для хорошего роста растению нужна легкая, питательная и хорошо дренированная кислая почва. Горшок нужно держать в светлом месте без прямых солнечных лучей. При недостатке света растение начинает сбрасывать листья и перестает закладывать цветочные почки.

Растение нужно беречь от сквозняков и обеспечить опору для побегов. С апреля по август стефанотис нужно регулярно поливать, не допуская пересыхания почвы.

Осенью полив следует сократить до двух раз в неделю, а зимой – примерно до одного. Листья полезно опрыскивать водой комнатной температуры, избегая попадания влаги на цветы.



Мадагаскарский жасмин выглядит очень красиво / Фото Pinterest

Подкормку проводят в течение всего периода вегетации раз в две недели. Пересаживают стефанотис раз в год – в феврале или марте, выбирая горшок на 5 сантиметров больше предыдущего.

Иногда на мадагаскарском жасмине могут появляться мучнистые червецы, паутинные клещи или щитовки. В таком случае листья и побеги нужно очистить и обработать соответствующим средством.

Тем, кто захочет приобрести это растение, следует помнить, что стефанотис плохо переносит перепады температуры, сквозняки, сухой воздух, прямой солнечный свет и затененные места. Из-за этого растение может сбрасывать бутоны или вообще не цвести.

Еще одна распространенная ошибка – постоянное переворачивание или перестановка горшка. В отличие от многих других растений, стефанотис очень чувствительно реагирует на изменение положения и может потерять все цветочные почки.

Также нельзя переливать растение, поскольку застой воды приводит к загниванию корней и ослаблению лианы.