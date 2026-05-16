Як вибрати тостер у 2026 році: простий гід для вдалих сніданків

Тостер – один із небагатьох кухонних приладів, чия функція не змінилася з моменту появи. Лише одне завдання – підсмажити шматочок хліба до рівномірної скоринки.

Здається, що все простіше нікуди. Але саме через це багато хто купує перший-ліпший варіант тостера і потім шкодує. Загалом на ринку представлено два основних типи тостерів, розповідає Consumer Reports. На які характеристики варто звернути увагу, щоб не помилитися з вибором, розповідаємо у матеріалі.

Види тостерів

Перший – класичний прилад з вертикальною подачею: компактний корпус із двома або чотирма слотами, пружинний механізм опускає хліб і підіймає готові тости. Простий у використанні та доступний за ціною.

Другий тип – тостер-піч із горизонтальним завантаженням. Габаритніший, але й можливостей більше: окрім підсмажування, вміє випікати, розморожувати та підігрівати їжу. Підходить тим, хто хоче замінити одним приладом кілька.

Чим відрізняється дорогий тостер від дешевого

Найочевидніший чинник – бренд: за однакових характеристик відома марка коштуватиме дорожче. Далі – тип механізму: напівавтоматичні моделі дешевші, але готовий тост доведеться діставати руками. В автоматичних пружинний механізм сам підіймає тост після приготування.

Ціна також зростає з потужністю, кількістю слотів і типом нагрівального елемента – кварцові дорожчі за ніхромові, керамічні панелі дорожчі за металеві.

Проте зверніть увагу, що потужність – параметр другорядний: двослотові моделі зазвичай мають 500 – 1000 Вт, чотирислотові – 1300 – 1500 Вт, але на якість підсмажування це практично не впливає.

На що ще звернути увагу при купівлі

Більше режимів підсмажування – більше шансів отримати ідеальний результат для різних видів хліба. Корисною також буде кнопка скасування, яка зупиняє просмажку достроково, якщо помилилися з налаштуваннями.

Серед зручних додаткових опцій – центрування, яке утримує тост у потрібному положенні для рівномірного прогрівання, та "екстрапідіймання", що виштовхує готовий тост вище краю камери – не доведеться лізти пальцями всередину.

Окрема категорія – тостери з функцією друку. Такі моделі випалюють на хлібі малюнок за допомогою змінних насадок. Навряд чи потрібно для більшості, але діти точно оцінять.

Які бренди обрати

За результатами тестувань Consumer Reports, у топі тостерів стабільно тримаються два бренди – Breville та Cuisinart. Серед інших перевірених виробників – Hamilton Beach і KitchenAid.

Втім, на українському ринку ці марки трапляються рідше. У нас найпопулярнішими брендами є Philips, Bosch, Gorenje, Tefal і Russell Hobbs – вони давно зарекомендували себе на ринку побутової техніки і стануть чудовим вибором для повсякденного використання.