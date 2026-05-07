Не викидайте чайні пакетики: троянди після такого підживлення рясно зацвітуть

Садівники закликають розпочати підживлення троянд у травні одним незвичним добривом. Йдеться про пакетики від чаю, які ми звикли викидати після використання.

Кущам троянд важливе не лише вчасне підживлення, але й використання правильного добрива, яке наповнить рослини поживними речовинами, йдеться на ютуб-каналі "Садова стежка".

Читайте також Настає сезон бузку: 90% людей неправильно його ставлять у вазу – допоможе простий трюк

Чим підживити троянди у травні?

Якщо не підживлювати троянди, то вони будуть мати мало енергії для повноцінного розвитку квітів. Крім того, кущі будуть ослабленими й не зможуть протистояти шкідникам та хворобам.

Професійний садівник Марк розповів, що чудовим добривом для троянд можуть стати звичайні використані пакетики від чаю. За його словами, таке підживлення для троянд використовував ще його дідусь.

У чаї міститься азот – поживна речовина, яка відповідає за ріст листя. Азот є досить важливим саме навесні, оскільки допомагає трояндам виростити здорові стебла.

Він також багатий на калій, який допомагає бутонам правильно розвиватися, а потім стабільно цвісти.

Та тут слід розуміти, що чайні пакети – це лише додаткове добриво для покращення ґрунту, адже вони не містять усі мінерали, які необхідні трояндам для якісного росту.

Як підживити троянди чайними пакетиками?

Після чаювання пакетики слід збирати десь тиждень у контейнер. Коли їх назбирається вже достатньо багато, можна розривати їх та висипати у миску. Все, що потрібно зробити – це посипати чайне листя навколо куща троянди.

Додатково варто скористатися кельмою, щоб трішки змішати чайне листя з ґрунтом.

Таку підгодівлю варто проводити у травні лише раз. Коли троянди у червні вже розпустять бутони, підживлювання проводити не треба.

Чайні пакетики є корисними для троянд: дивіться відео

Як ще можна використати чайні пакетики?

Martha Stewart пише, що звичайні чайні пакетики здатні вивести неприємний запах з холодильника. Потрібно їх лише просушити та покласти у невелику тарілку з надрізом. Такий лайфхак корисний тим, що справді допомагає поглинути усі неприємні запахи на полицях холодильника.

Крім того, чайне листя добре розщеплює бруд та жир, тож зможе впоратися з розводами на склі. Для цього потрібно заново заварити вже використані пакетики та залишити їх на 10 – 15 хвилин. А тоді дочекайтеся, поки суміш охолоне та використовуйте її як засіб для миття.

Які квіти не потребують догляду?

Квітникарі рекомендують посадити на ділянці кілька квітів, які швидко ростуть і не потребують особливого догляду. До списку входить:

космея;

флокси;

троянди;

супертунії;

бальзамінники.

Кожен вид має свої переваги, такі як стійкість до посухи або можливість рости в тіні, що робить їх ідеальними для різних умов саду.