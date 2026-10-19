Як заправити ковдру у підковдру за хвилину: лайфхак, який під силу усім

Заміна постільної білизни здається простою справою, але заправляння ковдри у підковдру часто перетворюється на справжнє випробовування. Тканина плутається, кути ковдри збиваються, а на те, щоб усе акуратно розправити, доводиться витрачати багато часу.

Втім, є простий лайфхак, який допоможе впоратися з цим завданням буквально за кілька секунд. Український блогер Марк Любчик у своєму тіктоці показав, як швидко заправити ковдру у підковдру без зайвих зусиль.

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Як швидко заправити ковдру у підковдру?

Для початку потрібно вивернути підковдру навиворіт і розкласти її на ліжку. Тоді зверху ковдру слід покласти так, щоб її кути збігалися з кутами підковдри.

Наступний крок – скрутити обидва шари тканини в щільний рулон чи трубу. Коли ковдра буде скручена, візьміть отвір підковдри й натягніть його на рулон. Поступово вивертайте тканину, щоб вона огорнула скручену ковдру.

Після цього розгорніть рулон, розправте ковдру всередині підковдри та за потреби вирівняйте краї. У результаті постіль буде акуратно застелена, а сам процес займе значно менше часу.

Ось як швидко заправити ковдру: дивіться відео

Фахівці рекомендують прати ковдру хоча б раз на рік, щоб уникнути накопичення поту та пилу. Перед пранням важливо перевірити етикетку, оскільки різні типи ковдр вимагають різних умов прання та сушіння.

Якщо ж ковдра синтетична, її можна випрати за температури 40 – 60 градусів. Не всі пухові та пір’яні ковдри можна прати у пральній машині, однак якщо на етикетці машинне прання дозволене, тоді варто обрати делікатний режим за температури 30 – 40 градусів.