Впрочем, есть простой лайфхак, который поможет справиться с этой задачей буквально за несколько секунд. Украинский блогер Марк Любчик в своем тиктоке показал, как быстро заправить одеяло в пододеяльник без лишних усилий.

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Как быстро заправить одеяло в пододеяльник?

Для начала нужно вывернуть пододеяльник наизнанку и разложить его на кровати. Затем сверху следует положить одеяло так, чтобы его углы совпадали с углами пододеяльника.

Следующий шаг – скрутить оба слоя ткани в плотный рулон или трубу. Когда одеяло будет скручено, возьмите отверстие пододеяльника и натяните его на рулон. Постепенно выворачивайте ткань, чтобы она обернула свернутое одеяло.

После этого разверните рулон, расправьте одеяло внутри пододеяльника и, при необходимости, выровняйте края. В результате постель будет аккуратно застелена, а сам процесс займет значительно меньше времени.

Вот как быстро заправить одеяло: смотрите видео

Специалисты рекомендуют стирать одеяло хотя бы раз в год, чтобы избежать скопления пота и пыли. Перед стиркой важно проверить этикетку, поскольку разные типы одеял требуют разных условий стирки и сушки.

Если же одеяло синтетическое, его можно стирать при температуре 40–60 градусов. Не все пуховые и перьевые одеяла можно стирать в стиральной машине, однако если на этикетке разрешена машинная стирка, то следует выбрать деликатный режим при температуре 30–40 градусов.