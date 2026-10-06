Певною мірою ковдра захищена, оскільки зберігається в підковдрі, але це не означає, що її зовсім не потрібно прати, пише Interia Kobieta. Фахівці все ж таки радять її прати хоча б раз на рік.

Як правильно прати ковдру?

Перед пранням варто перевірити етикетку на ковдрі. Деякі з них не можна прати у пральній машинці, тому це важливо уточнити. Якщо ж ковдра синтетична, її можна випрати в температурі 40 – 60 градусів.

Не усі пухові та пір’яні ковдри можна прати у пральній машині, однак якщо на етикетці машинне прання дозволене, тоді варто обрати делікатний режим з температурою 30 – 40 градусів. Вища температура погано вплине на наповнювач, тому її краще не використовувати.

Окрім нової ковдри може знадобитися постільна білизна, покривало на ліжко чи плед. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

У випадку з вовняними ковдрами найкраще використовувати режим, що призначений у пральній машині саме для вовни.

Та окрім температури й режиму потрібно правильно висушити ковдру, оскільки волога здатна призвести до неприємного запаху та навіть утворення цвілі. Якщо ковдра досить громіздка й не поміщається у барабан, тоді її варто віднести до професійної хімчистки.



Ковдра з часом потребує заміни / Фото Pexels

Коли варто замінити ковдру?

Насправді ковдри недовговічні й мають певний термін придатності. Найкраще змінювати їх кожні 5 – 10 років. Зрозуміти, що потрібно придбати нову, досить просто.

Старі ковдри вже не такі пружні, деформовані в різних місцях і мають досить специфічний запах, який не зникає навіть після прання та висушування на свіжому повітрі.