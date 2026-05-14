Спатифілум буде цвісти безперервно: ось як викликати появу квітів

Спатифілум – це одна з найпопулярніших кімнатних рослин, і зустріти її можна практично в кожному домі. Та часто змусити цвісти його – це надскладне завдання.

Якщо ваш спатифілум вже давненько не тішив вас яскравим білим цвітінням, саме час зробити одну просту річ з ним, повідомляє kvitkarka_inna. Блогерка поділилася простим секретом, що пришвидшить ріст та появу нових бутонів.

Що робити зі спатифілумом, щоб він постійно цвів?

Виявляється, постійно стимулювати нове цвітіння спатифілума не так вже й складно: потрібно лише знати, на яку одну деталь дивитися. Коли рослина починає цвісти, її молода квітка має білу "спідничку" та жовтий чи кремовий калачик.

Але щойно цвітіння стає "старим", калачик починає зеленішати – це означає, що рослина починає готувати на ньому насіння. І якщо ви хочете побачити більше цвітіння, в цей момент квітку разом зі стеблом потрібно обережно зрізати – адже рослина інакше витрачатиме дуже багато сил на непотрібне насіння.

І якщо у рослини не буде достиглих насінин, вона буде думати: "Ой-ой-ой, в мене немає насіння для продовження роду", і буде викидати все нові й нові квіти,

– поділилася квіткарка Інна.



Квіти спатифілума потрібно вчасно обривати / Фото Pexels

Що ще зробити зі спатифілумом у травні для гарного росту?

Саме у травні догляд за спатифілумом, або ж за мирною лілією, потребує більш обдуманого підходу. Особливі зміни впроваджувати не потрібно, але кілька невеликих коригувань суттєво вплинуть на те, наскільки здоровою буде ваша рослина, пише Homes&Gardens.

Тож ось що варто зробити зі спатифілумом.

Перемістіть на м'якше, яскравіше світло . Мирні лілії добре переносять слабке освітлення, але найкраще себе показують за яскравого непрямого світла.

. Мирні лілії добре переносять слабке освітлення, але найкраще себе показують за яскравого непрямого світла. Режим поливу . Коли температура починає підвищуватися, потрібно буде трохи скоригувати полив лілії. Прагнути потрібно того, аби земля залишалася злегка вологою, але верхній шар трохи підсихав між поливами.

. Коли температура починає підвищуватися, потрібно буде трохи скоригувати полив лілії. Прагнути потрібно того, аби земля залишалася злегка вологою, але верхній шар трохи підсихав між поливами. Підживіть рослину . Травень – це дуже вдалий час для підживлення. Ідеально підійде збалансоване та добре розведене у воді добриво для кімнатних рослин – його можна використовувати кожні кілька тижнів.

. Травень – це дуже вдалий час для підживлення. Ідеально підійде збалансоване та добре розведене у воді добриво для кімнатних рослин – його можна використовувати кожні кілька тижнів. Протирайте листя. Про це завдання майже ніхто не замислюється, а воно досить важливе. Листя потрібно протирати м'якою вологою ганчіркою, аби видалити пил та повернути насичений, глянцевий блиск.

Що ще варто знати квітникарям?

Правильного догляду у травні потребує не лише мирна лілія, але й улюблений квітникарями "тещин ящик". Попри те, що це максимально невибаглива рослина, для гарного росту їй все ж потрібно забезпечити певні умови. І найважливіша з них – це якісний ґрунт.

Ідеально підійде легка суміш з універсального ґрунту, піску та перліту – пересаджуйте у нову землю рослинку кожні 3 роки і помітите, як ріст пришвидшиться.