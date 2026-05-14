Спатифілум буде цвісти безперервно: ось як викликати появу квітів
- Щоб спатифілум постійно цвів, потрібно зрізати старі квіти, які починають зеленішати, щоб рослина не витрачала сили на насіння.
- У травні слід перемістити спатифілум на яскраве непряме світло, скоригувати режим поливу, підживити рослину та протирати листя для здорового росту.
Спатифілум – це одна з найпопулярніших кімнатних рослин, і зустріти її можна практично в кожному домі. Та часто змусити цвісти його – це надскладне завдання.
Якщо ваш спатифілум вже давненько не тішив вас яскравим білим цвітінням, саме час зробити одну просту річ з ним, повідомляє kvitkarka_inna. Блогерка поділилася простим секретом, що пришвидшить ріст та появу нових бутонів.
Що робити зі спатифілумом, щоб він постійно цвів?
Виявляється, постійно стимулювати нове цвітіння спатифілума не так вже й складно: потрібно лише знати, на яку одну деталь дивитися. Коли рослина починає цвісти, її молода квітка має білу "спідничку" та жовтий чи кремовий калачик.
Блогерка розкрила секрет постійного цвітіння спатифілума: дивіться відео
Але щойно цвітіння стає "старим", калачик починає зеленішати – це означає, що рослина починає готувати на ньому насіння. І якщо ви хочете побачити більше цвітіння, в цей момент квітку разом зі стеблом потрібно обережно зрізати – адже рослина інакше витрачатиме дуже багато сил на непотрібне насіння.
І якщо у рослини не буде достиглих насінин, вона буде думати: "Ой-ой-ой, в мене немає насіння для продовження роду", і буде викидати все нові й нові квіти,
– поділилася квіткарка Інна.
Квіти спатифілума потрібно вчасно обривати / Фото Pexels
Що ще зробити зі спатифілумом у травні для гарного росту?
Саме у травні догляд за спатифілумом, або ж за мирною лілією, потребує більш обдуманого підходу. Особливі зміни впроваджувати не потрібно, але кілька невеликих коригувань суттєво вплинуть на те, наскільки здоровою буде ваша рослина, пише Homes&Gardens.
Тож ось що варто зробити зі спатифілумом.
- Перемістіть на м'якше, яскравіше світло. Мирні лілії добре переносять слабке освітлення, але найкраще себе показують за яскравого непрямого світла.
- Режим поливу. Коли температура починає підвищуватися, потрібно буде трохи скоригувати полив лілії. Прагнути потрібно того, аби земля залишалася злегка вологою, але верхній шар трохи підсихав між поливами.
- Підживіть рослину. Травень – це дуже вдалий час для підживлення. Ідеально підійде збалансоване та добре розведене у воді добриво для кімнатних рослин – його можна використовувати кожні кілька тижнів.
- Протирайте листя. Про це завдання майже ніхто не замислюється, а воно досить важливе. Листя потрібно протирати м'якою вологою ганчіркою, аби видалити пил та повернути насичений, глянцевий блиск.
Що ще варто знати квітникарям?
Правильного догляду у травні потребує не лише мирна лілія, але й улюблений квітникарями "тещин ящик". Попри те, що це максимально невибаглива рослина, для гарного росту їй все ж потрібно забезпечити певні умови. І найважливіша з них – це якісний ґрунт.
Ідеально підійде легка суміш з універсального ґрунту, піску та перліту – пересаджуйте у нову землю рослинку кожні 3 роки і помітите, як ріст пришвидшиться.
Часті питання
