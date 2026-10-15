Висипте це в унітаз і зачекайте 15 хвилин: неприємний запах одразу зникне
Перед приходом гостей ми намагаємося швидко прибрати оселю й освіжити її за допомогою різних ароматів. Та замість використання хімічних засобів у туалеті слід скористатися цікавим трюком.
Замість освіжувача повітря можна застосувати продукт, який знайдеться на кожній кухні, пише Wprost Dom. Йдеться про кілька столових ложок меленої кави.
Як покращити запах у туалеті?
Мелена кава має приємний та сильний аромат, тож зможе досить швидко покращити запах у невеликій кімнаті. Це досить швидке рішення, коли потрібно миттєво освіжити приміщення.
Достатньо лише насипати 2 – 3 столові ложки свіжозмеленої кави в унітаз і залишити на поверхні води на 15 хвилин. Після зазначеного часу почистіть внутрішню частину щіткою й змийте воду.
Основна мета використання меленої кави – надати туалету приємного аромату і дещо зменшити неприємні запахи.
Мелена кава освіжає запах у туалеті / Фото Pexels
Якщо ж проблеми із запахом все-таки не зникнуть, тоді меленої кави буде недостатньо. У такому випадку причиною можуть бути проблеми зі зливом чи брудом у важкодоступних місцях.
Дехто використовує для очищення суміш харчової соди та оцту. При їхньому змішуванні відбувається хімічна реакція, в результаті якої утворюється вуглекислий газ. Така шипляча дія може допомогти механічно розпушити частину бруду, однак використовувати ці засоби на постійній основі не варто.
Втім, якщо треба лише освіжити запах у туалеті, то мелена кава стане надійним помічником у розв'язанні цієї проблеми.