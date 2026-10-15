Вместо освежителя воздуха можно воспользоваться продуктом, который найдется на любой кухне, пишет Wprost Dom. Речь идет о нескольких чайных ложках молотого кофе.

Как улучшить запах в туалете?

Молотый кофе обладает приятным и сильным ароматом, поэтому сможет довольно быстро улучшить запах в небольшой комнате. Это довольно быстрое решение, когда нужно мгновенно улучшить запах.

Достаточно просто насыпать 2–3 столовые ложки свежемолотого кофе в унитаз, оставив его на поверхности воды на 15 минут. По истечении указанного времени почистите внутреннюю часть щеткой и смойте воду.

Основная цель использования молотого кофе – придать туалету приятный аромат и несколько уменьшить неприятные запахи.



Молотый кофе освежает запах в туалете / Фото Pexels

Если же проблемы с запахом все-таки не исчезнут, то молотого кофе будет недостаточно. В таком случае причиной могут быть проблемы со сливом или грязью в труднодоступных местах.

Некоторые используют для очистки смесь пищевой соды и уксуса. При их смешивании происходит химическая реакция, в результате которой образуется углекислый газ. Такое шипучее действие может помочь механически разрыхлить часть грязи, однако использовать эти средства на постоянной основе не стоит.

Впрочем, если нужно лишь освежить запах в туалете, то молотый кофе станет надежным помощником в решении этой проблемы.