Замість використання освіжувача повітря, можна скористатися продуктом, який знайдеться на кожній кухні, пише Wprost Dom. Йдеться про кілька чайних ложок меленої кави.

Як покращити запах у туалеті?

Мелена кава має приємний та сильний аромат, тож зможе досить швидко покращити запах у невеликій кімнаті. Це досить швидке рішення, коли потрібно миттєво покращити запах.

Достатньо лише насипати 2 – 3 столові ложки свіжозмеленої кави в унітаз, залишивши на поверхні води на 15 хвилин. Після зазначеного часу почистіть внутрішню частину щіткою й змийте воду.

Основна мета використання меленої кави – надати туалету приємний аромат і дещо зменшити неприємні запахи.



Мелена кава освіжує запах у туалеті / Фото Pexels

Якщо ж проблеми із запахом все ж таки не зникнуть, тоді меленої кави буде недостатньо. У такому випадку причиною можуть бути проблеми зі зливом чи брудом у важкодоступних місцях.

Дехто використовує для очищення суміш харчової соди та оцту. При їхньому змішуванні відбувається хімічна реакція, в результаті якої утворюється вуглекислий газ. Така шипляча дія може допомогти механічно розпушити частину бруду, однак використовувати ці засоби на постійній основі не варто.

Втім, якщо треба лише освіжити запах у туалеті, тому мелена кава стане надійним помічником у вирішенні ситуації.