Ця обробка подвоїть урожай часнику: дачники роблять її щороку

На початку червня часник утворює квітучі пагони, завдяки яким утворюються квіти й повітряні цибулини, з яких вже розвиваються нові рослини. Саме цей період варто використати для подвоєння урожаю.

Для формування цих квітконосів й повітряних цибулин часнику потрібна енергія, вода й поживні речовини, пише Deccoriа.

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У такому випадку рослина зберігає енергію на квітконоси й витрачає її менше на розвиток цибулини під землею. Щоб покращити урожай потрібно зробити правильну обрізку на початку літа.

Коли збирати суцвіття часнику?

Дачники радять видаляти квітконоси одразу після їхньої появи. Втім, така дія може призвести до повторного відростання, тому потрібно почекати, коли стебла почнуть завиватися у візерунок "свинячий хвіст".



Характерне скручування пагонів часнику / Фото Picsel

Обрізку можна проводити тоді, коли стебло досягне 10 – 15 сантиметрів завдовжки, тоді шанси на відростання знову будуть мізерними.

Процедура дуже проста. Потрібно лише відламати вручну ламкі пагони на 1 сантиметр від основи. Якщо ж пагони жорсткі, тоді краще скористатися гострими й продезінфікованими ножицями чи секатором.

Найкраще цим займатися в сухий та похмурий день. Така погода дозволить ранам на пагонах швидше висохнути й ефективно захистити рослину від інфекцій та грибкових захворювань.

Таке регулярне видалення квіткових головок – це найпростіший спосіб отримати хороший урожай. Проста дія у червні допоможе рослині не витрачати енергію на вироблення насіння й цибулин, а спрямує всі поживні речовини до підземної цибулини.

Зубчики завдяки такій процедурі виростуть до двох разів більшими. Проте всі стебла видаляти не варто. Можна залишити кілька найсильніших пагонів у випадку, якщо збираєте повітряні цибулини для розмноження часнику.