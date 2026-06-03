Використання хвоща має чудову протигрибкову ефективність проти існуючих хвороб, пише Deccoria. Він містить велику дозу кремнію, який дозволяє рослині утворити бар’єр в місці зараження.

Читайте також Кущі троянд потішать пишними квітами: як їх поливати у червні

Це такий собі своєрідний панцир, який запобігає зараженню спорів грибків, які руйнують зовнішню тканину листка й глибоко проникають.

Що треба знати про користь хвоща польового?

Крім кремнію хвощ також містить сапоміни, які також мають протигрибкові властивості. Він не лише зміцнює рослини, але й зменшує зараження сисними шкідниками – попелицею чи павутинним кліщем.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Дачники звикли використовувати проти грибкових захворювань засіб на основі кропиви, але порівняно з хвощем у ньому набагато менше кремнію. Однак добриво на основі кропиви залишається хорошим стимулятором росту рослин завдяки вмісту азоту й титану, як формують зелену масу.



Фітофтороз може знищити плоди / Фото Pexels

Як приготувати розчин з хвоща?

Досвідчені дачники радять готувати настій з рослин, зібраних наприкінці літа, десь у серпні. Саме у цю пору хвощ має найбільше концентрацію необхідних речовин. Використовувати можна свіжі й сушені трави, а готувати засіб лише в пластикових чи дерев’яних контейнерах.

Для приготування розчину потрібен 1 кілограм свіжої трави хвоща польового чи 150 грамів сушених рослин. Усе це треба залити 10 літрами дощової води. Розчин слід накрити кришкою, але не закривати.

Коли з’явиться на поверхні піна, то це стане сигналом про початок процесу бродіння. Через 2 тижні вона вже повністю зникне, тому засіб буде готовий до використання.

Використовувати розчин варто для огірків та помідорів, щоб запобігти борошнистій росі. Також він буде корисний для картоплі, яка часто вражається фітофторозом. Крім того, його можна використовувати для захисту троянд та плодових кущів – малини чи полуниці.

Розчин рекомендовано використовувати у червні. Кремній на рослинах після обробки захистить їх від збудників навіть пізніше у вегетаційному періоді.

Обприскувати грядки потрібно розчином розведеним у воді у пропорції 1:10. Тобто 1 літр засобу слід розвести 10 літрами дощової води. Обприскування можна проводити кожних 2 тижні.