Для формирования этих цветоносов и воздушных луковиц чеснока нужна энергия, вода и питательные вещества, пишет Deccoriа.
Читайте также Фитофтороз и мучнистая роса исчезнут: назван лучший раствор за копейки
В таком случае растение сохраняет энергию на цветоносы и тратит ее меньше на развитие луковицы под землей. Чтобы улучшить урожай нужно сделать правильную обрезку в начале лета.
Когда собирать соцветия чеснока?
Дачники советуют удалять цветоносы сразу после их появления. Впрочем, такое действие может привести к повторному отрастанию, поэтому нужно подождать, когда стебли начнут завиваться в узор "свиной хвост".Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Характерное скручивание побегов чеснока / Фото Picsel
Обрезку можно проводить тогда, когда стебель достигнет 10 – 15 сантиметров длиной, тогда шансы на отрастание снова будут мизерными.
Процедура очень простая. Нужно лишь отломать вручную ломкие побеги на 1 сантиметр от основания. Если же побеги жесткие, тогда лучше воспользоваться острыми и продезинфицированными ножницами или секатором.
Лучше всего этим заниматься в сухой и пасмурный день. Такая погода позволит ранам на побегах быстрее высохнуть и эффективно защитить растение от инфекций и грибковых заболеваний.
Такое регулярное удаление цветочных головок – это самый простой способ получить хороший урожай. Простое действие в июне поможет растению не тратить энергию на выработку семян и луковиц, а направит все питательные вещества к подземной луковице.
Зубчики благодаря такой процедуре вырастут до двух раз больше. Однако все стебли удалять не стоит. Можно оставить несколько самых сильных побегов в случае, если собираете воздушные луковицы для размножения чеснока.