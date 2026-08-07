На кухні без неї не обійтися: варіанти фритюрниць до 5 тисяч гривень
Фритюрниця вдома відкриває шлях до приготування десятків різних страв, але обрати її часто буває непросто. Та всього кілька порад допоможуть звузити вибір.
Перше, з чого потрібно почати вибір – це з того, чи потрібна вам класична фритюрниця, чи аерофритюрниця. Від цього буде залежати й смак страв, і витрати на приготування їжі, пише Consumer Reports.
Які бувають фритюрниці?
Основних видів фритюрниць всього два, і далі поговоримо про них трохи детальніше.
На Prom можна знайти фритюрниці Bosch, Philips, Tefal та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга «Оплатити частинами» на термін від 2 до 24 платежів. Покупці на Prom часто замовляють кухонну техніку, зокрема й фритюрниці. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.
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Класична фритюрниця
У такій фритюрниці продукти готуються шляхом повного занурення в гарячу олію. Це дозволяє утворювати максимально хрустку скоринку, а також швидко готувати навіть великі порції продуктів. Ідеально класична фритюрниця підходить для приготування темпури, нагетсів, картоплі фрі та пончиків.
Водночас потрібно приготуватися й до того, що витрата олії буде чималою – приблизно 1 – 3 літри. Олію потрібно регулярно замінювати, а під час приготування їжі може утворюватися досить стійкий запах.
Фритюрниця дуже корисна вдома / Фото Pexels
Ось кілька варіантів фритюрниць для дому:
- Kamille KM 6810 – ідеальна та компактна модель для використання вдома. Чудово підходить для приготування багатьох смажених закусок – від картоплі фрі та до крилець та цибулевих кілець.
- Grunhelm – аерофритюрниця, що дозволяє легко готувати корисну їжу. Фритюрниця має оглядове вікно та чашу з антипригарним покриттям.
- ESPERANZA EKG010 Deep Fryer – ідеальна модель для смаження картоплі, цибулі та м'яса. За кілька хвилин можна приготувати ідеальну страву.
Аерофритюрниця
Насправді аерофритюрниця – це компактна конвекційна піч, у якій гаряче повітря циркулює навколо продуктів. Завдяки цьому вони підрум'янюються практично без використання олії.
Мити таку фритюрницю легше, і водночас вона є більш універсальною, адже у ній можна не тільки смажити, але й сушити, розігрівати, випікати та запікати. Але є й кілька мінусів – смак все ж буде дещо відрізняється від їжі, приготованої у класичній фритюрниці. Окрім того, великі порції готувати доведеться у кілька заходів.
Аерофритюрниця більш універсальна / Фото Pexels
На що звернути увагу під час вибору?
Незалежно від того, чи ви захочете купити аерофритюрницю, чи класичну, є кілька нюансів, на які точно слід звернути увагу.
- Об'єм. Обирати його потрібно відповідно до кількості людей, для яких готуватиметься їжа. Для пари чи однієї людини буде достатньо 3 – 4 літрів, а ось для родини з 4 – 6 людей краще обрати місткість у 7 – 9 літрів. У випадках з аерофритюрницею краще обирати трохи більші моделі.
- Потужність однакова важлива і для класичних фритюрниць, і для моделей, що працюють без олії. Зважайте, що чим швидше нагрівається олія у класичних моделях, то менше вона буде вбиратися у продукти. Оптимальною потужністю вважається 1400 – 1800 Вт.
- Матеріал покриття. Найкраще підійдуть антипригарне покриття та кераміка. Слід звернути увагу також на те, чи можна мити деталі у посудомийній машині. Дешеві покриття після кількох років використання можуть втрачати властивості.