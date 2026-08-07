Перше, з чого потрібно почати вибір – це з того, чи потрібна вам класична фритюрниця, чи аерофритюрниця. Від цього буде залежати й смак страв, і витрати на приготування їжі, пише Consumer Reports.

Які бувають фритюрниці?

Основних видів фритюрниць всього два, і далі поговоримо про них трохи детальніше.

На Prom можна знайти фритюрниці Bosch, Philips, Tefal та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга «Оплатити частинами» на термін від 2 до 24 платежів. Покупці на Prom часто замовляють кухонну техніку, зокрема й фритюрниці. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

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Класична фритюрниця

У такій фритюрниці продукти готуються шляхом повного занурення в гарячу олію. Це дозволяє утворювати максимально хрустку скоринку, а також швидко готувати навіть великі порції продуктів. Ідеально класична фритюрниця підходить для приготування темпури, нагетсів, картоплі фрі та пончиків.

Водночас потрібно приготуватися й до того, що витрата олії буде чималою – приблизно 1 – 3 літри. Олію потрібно регулярно замінювати, а під час приготування їжі може утворюватися досить стійкий запах.



Фритюрниця дуже корисна вдома / Фото Pexels

Ось кілька варіантів фритюрниць для дому:

Kamille KM 6810 – ідеальна та компактна модель для використання вдома. Чудово підходить для приготування багатьох смажених закусок – від картоплі фрі та до крилець та цибулевих кілець.

– ідеальна та компактна модель для використання вдома. Чудово підходить для приготування багатьох смажених закусок – від картоплі фрі та до крилець та цибулевих кілець. Grunhelm – аерофритюрниця, що дозволяє легко готувати корисну їжу. Фритюрниця має оглядове вікно та чашу з антипригарним покриттям.

– аерофритюрниця, що дозволяє легко готувати корисну їжу. Фритюрниця має оглядове вікно та чашу з антипригарним покриттям. ESPERANZA EKG010 Deep Fryer – ідеальна модель для смаження картоплі, цибулі та м'яса. За кілька хвилин можна приготувати ідеальну страву.

Аерофритюрниця

Насправді аерофритюрниця – це компактна конвекційна піч, у якій гаряче повітря циркулює навколо продуктів. Завдяки цьому вони підрум'янюються практично без використання олії.

Мити таку фритюрницю легше, і водночас вона є більш універсальною, адже у ній можна не тільки смажити, але й сушити, розігрівати, випікати та запікати. Але є й кілька мінусів – смак все ж буде дещо відрізняється від їжі, приготованої у класичній фритюрниці. Окрім того, великі порції готувати доведеться у кілька заходів.



Аерофритюрниця більш універсальна / Фото Pexels

На що звернути увагу під час вибору?

Незалежно від того, чи ви захочете купити аерофритюрницю, чи класичну, є кілька нюансів, на які точно слід звернути увагу.