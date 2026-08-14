Перевірка генератора перед зимою: як переконатися, що все працює

У періоди відключень електроенергії генератор може стати альтернативним джерелом живлення, тому до холодного сезону варто підготуватися заздалегідь. Перед вмиканням генератора варто вчасно провести його технічне обслуговування.

Фахівці радять дотримуватися регламенту, встановленого виробником, пише "Дзеркало тижня". Йдеться про своєчасну заміну оливи та інших технічних рідин, а також перевірку основних вузлів установки.

Як перевірити генератор перед використанням?

Якщо генератор планується використовуватися в холодну пору, то для нього заздалегідь варто придбати зимове дизельне паливо, яке допомагає паливній системі працювати за низьких температур і сприяє довшому ресурсу дизельної установки.

Знайти усе необхідне на випадок відключення світла можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема різноманітні товари: генератори, портативна зарядна станція, потужні повербанки, енергозберігаючі лампи тощо. Якщо вам важливо перевірити генератор та пересвідчитись у тому, що він вам підходить, то для цього підійде функція Пром-оплати. Кошти будуть перераховані на рахунок продавця тільки після отримання.

Окрему увагу потрібно приділити моторній оливі. Її в’язкість має відповідати рекомендаціям виробника. Для роботи в холодну пору року використовують оливу зі зниженою в’язкістю. До прикладу, якщо в теплу пору року підходить 10W-40, для холоднішого періоду може застосуватися 10W-30.

Для дизельних генераторів також можна використовувати систему електропідігріву моротної оливи. Вона допомагає забезпечити сприятливіші умови роботи двигуна за низьких температур.



Генератор стає необхідністю в період відключення електроенергії / Фото з сайту "Вечірній Київ"

Також перед використанням потрібно перевірити, чи підігрівач блоку двигуна справний, правильно налаштований і підключений. Якщо він не працює належним чином, запуск двигуна в холодну пору може бути ускладнений.

Ще один важливий пункт – система охолодження. У сучасних дизельних генераторах контролер може показувати температуру охолоджувальної рідини. Після запуску установки та виходу двигуна на робочий режим цей показник потрібно порівняти зі значенням, зазначеним виробником в інструкції.

Несправна система охолодження може призвести до швидкого зношування важливих деталей, збільшення витрати палива та поломки обладнання.

Перед початком експлуатації також варто провести візуальний огляд генератора. Потрібно перевірити, чи немає протікань, а система газового вихлопу – засмічень. Така перевірка допоможе вчасно виявити проблема та підготувати установку до роботи в холодний період.