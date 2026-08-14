Эксперты советуют соблюдать регламент, установленный производителем, пишет "Зеркало недели". Речь идет о своевременной замене масла и других технических жидкостей, а также о проверке основных узлов установки.

Как проверить генератор перед использованием?

Если генератор планируется использовать в холодное время года, то для него заранее стоит приобрести зимнее дизельное топливо, которое помогает топливной системе работать при низких температурах и способствует увеличению срока службы дизельной установки.

Знайти усе необхідне на випадок відключення світла можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема різноманітні товари: генератори, портативна зарядна станція, потужні повербанки, енергозберігаючі лампи тощо. Якщо вам важливо перевірити генератор та пересвідчитись у тому, що він вам підходить, то для цього підійде функція Пром-оплати. Кошти будуть перераховані на рахунок продавця тільки після отримання.

Особое внимание следует уделить моторному маслу. Его вязкость должна соответствовать рекомендациям производителя. Для работы в холодное время года используют масло с пониженной вязкостью. Например, если в теплое время года подходит 10W-40, то для более холодного периода можно использовать 10W-30.

Для дизельных генераторов также можно использовать систему электроподогрева моторного масла. Она помогает обеспечить более благоприятные условия работы двигателя при низких температурах.



Генератор становится необходимостью в период отключения электроэнергии / Фото с сайта "Вечерний Киев"

Также перед использованием необходимо проверить, исправен ли подогреватель блока двигателя, правильно ли он настроен и подключен. Если он не работает должным образом, запуск двигателя в холодное время года может быть затруднен.

Еще один важный момент – система охлаждения. В современных дизельных генераторах контроллер может отображать температуру охлаждающей жидкости. После запуска установки и выхода двигателя на рабочий режим этот показатель необходимо сравнить со значением, указанным производителем в инструкции.

Неисправная система охлаждения может привести к быстрому износу важных деталей, увеличению расхода топлива и поломке оборудования.

Перед началом эксплуатации также следует провести визуальный осмотр генератора. Необходимо проверить, нет ли протечек, а в системе выхлопа газов – засоров. Такая проверка поможет своевременно выявить проблемы и подготовить установку к работе в холодное время года.