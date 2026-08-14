Фахівці радять дотримуватися регламенту, встановленого виробником, пише "Дзеркало тижня". Йдеться про своєчасну заміну оливи та інших технічних рідин, а також перевірку основних вузлів установки.

Як перевірити генератор перед використанням?

Якщо генератор планується використовуватися в холодну пору, то для нього заздалегідь варто придбати зимове дизельне паливо, яке допомагає паливній системі працювати за низьких температур і сприяє довшому ресурсу дизельної установки.

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Окрему увагу потрібно приділити моторній оливі. Її в’язкість має відповідати рекомендаціям виробника. Для роботи в холодну пору року використовують оливу зі зниженою в’язкістю. До прикладу, якщо в теплу пору року підходить 10W-40, для холоднішого періоду може застосуватися 10W-30.

Для дизельних генераторів також можна використовувати систему електропідігріву моротної оливи. Вона допомагає забезпечити сприятливіші умови роботи двигуна за низьких температур.



Генератор стає необхідністю в період відключення електроенергії / Фото з сайту "Вечірній Київ"

Також перед використанням потрібно перевірити, чи підігрівач блоку двигуна справний, правильно налаштований і підключений. Якщо він не працює належним чином, запуск двигуна в холодну пору може бути ускладнений.

Ще один важливий пункт – система охолодження. У сучасних дизельних генераторах контролер може показувати температуру охолоджувальної рідини. Після запуску установки та виходу двигуна на робочий режим цей показник потрібно порівняти зі значенням, зазначеним виробником в інструкції.

Несправна система охолодження може призвести до швидкого зношування важливих деталей, збільшення витрати палива та поломки обладнання.

Перед початком експлуатації також варто провести візуальний огляд генератора. Потрібно перевірити, чи немає протікань, а система газового вихлопу – засмічень. Така перевірка допоможе вчасно виявити проблема та підготувати установку до роботи в холодний період.