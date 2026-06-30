Вивести мокрицю з городу досить просто: допоможуть перевірені способи

Мокриця – це бур’ян, який дуже швидко поширюється по ділянці. За сприятливих умов вона створює густий зелений покрив на грядках та клумбах, відбираючи у культурних рослин вологу та поживні речовини.

Через це овочі та інші культури можуть рости значно гірше, пише The Grounds Guys. Позбутися мокриці можливо навіть попри її живучість. Важливо лише правильно визначити рослину й обрати відповідний спосіб.

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Якою буває мокриця?

Мокриця – це однорічна рослина з білими квітами. На ділянках найчастіше зустрічаються зірочник середній – низькоросла повзуча рослина, а також зірочник фонтановий – має більші й пухнасті листки, які порівнюють з вушками мишей.

Як позбутися мокриці?

Бур’яни на грядках можна вивести кількома найпопулярнішими способами.

Видалення вручну

Цей варіант один з найпростіших. Достатньо лише вирвати рослину разом з корінням, щоб рослина знову швидко не відросла.

Натуральні засоби

Замість хімічних препаратів можна скористатися домашнім розчином. Для приготування варто змішати воду, оцет, сіль та засіб для миття посуду. Крім того, є ще один популярний спосіб – обдати бур’ян окропом.



Мокриця – це бур'ян, який потрібно вивести з городу / Фото Pexels

Гербіциди

У певних випадках мокриця може дуже сильно розростатися. У такому варіанті потрібно використовувати післясходові гербіциди, що призначені для боротьби з широколистими бур’янами.

Найменш небезпечними для газону є селективні препарати, оскільки неселективні засоби здатні знищити все, на що потраплять.

Під час обробки препарат потрібно наносити лише на сам бур’ян. Обприскування не варто проводити у вітряну погоду чи перед дощем.

Мокриця навіть після обробки може повернутися. Лише кілька рослин – і бур’ян знову почне розростатися. У такому випадку варто подбати про профілактику.

Один з найкращих способів – підтримувати газон і грядки в хорошому стані, не залишаючи бур’янам місця для росту.

Також корисним вважається мульчування. Товстий шар органічної мульчі допомагає пригнічувати проростання мокриці та інших небажаних рослин.

Дачники радять слідкувати за станом ґрунту й не перезволожувати його, оскільки зірочник найкраще росте саме у вологому середовищі.

А вже навесні на тих ділянках, де росла раніше мокриця, можна застосувати гербіциди попередньої дії для широколистих бур’янів. Саме вони допоможуть запобігти проростанню нового насіння.