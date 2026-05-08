Екран телевізора буде без розводів: названо найкраще і безпечне очищення
- Експерти рекомендують регулярно та обережно чистити телевізор сухою серветкою з мікрофібри або кавовими фільтрами, щоб уникнути пошкодження екрана.
- Не можна використовувати агресивні засоби, як спирт або аміак, та не слід розпилювати рідину прямо на екран, щоб не пошкодити покриття дисплея.
Сучасні телевізори потребують делікатного догляду, оскільки їхні екрани легко збирають пил, сліди від пальців та інші забруднення. Через статичну електрику бруд накопичується швидше, а неправильне очищення може пошкодити покриття дисплея і зіпсувати якість зображення.
Фахівці радять регулярно і обережно доглядати за технікою, пише Southern Living.
Чому телевізор потрібно регулярно чистити?
Експерти з догляду за побутовою технікою пояснюють, що пил негативно впливає не лише на зовнішній вигляд пристрою, але й на його роботу.
Забруднення можуть заважати нормальному функціонуванню екрана та кнопок, тому періодичне очищення допомагає підтримувати техніку в хорошому стані й продовжує її термін служби.
Перед початком прибирання телевізор потрібно вимкнути з розетки й дати йому охолонути.
Пил погано впливає на роботу телевізора / Фото Pexels
Чим найкраще чистити телевізор?
Для звичайного очищення достатньо сухої серветки з мікрофібри, яка добре прибирає пил і не дряпає поверхню.
Якщо на екрані є плями чи відбитки пальців, тканину можна трохи змочити дистильованою водою. Протирати дисплей потрібно обережно, без сильного натискання, плавними рухами.
Після цього екран варто протерти сухою чистою серветкою й переконатися, що він повністю сухий перед увімкненням.
Є ще досить незвичний, але дієвий спосіб очищення телевізора. Йдеться про використання кавових фільтрів. Вони м’які, не залишають ворсу й добре прибирають пил і сліди від пальців.
Достатньо лише взяти сухий фільтр, обгорнути ним пальці і легкими рухами протерти екран або пульт дистанційного керування.
Чим не можна витирати телевізор?
Фахівці не радять використовувати агресивні засоби для чищення. Сюди входить спирт, аміак, бензол чи рідини для миття скла, які здатні пошкодити захисне покриття дисплея й залишити дрібні подряпини. Також не варто розпилювати будь-яку рідину прямо на екран, оскільки волога може потрапити всередину пристрою.
Які прилади перед сном треба вимикати з розетки ?
Електрики рекомендують відключати з розеток перед сном смартфони із зарядним пристроєм, комп'ютери, електроніку на літій-іонних батареях, кухонну техніку та інструменти для волосся, щоб уникнути пожежі або зайвого споживання електроенергії, пише Real Simple.
Які ще є лайфхаки по дому?
Таблетки для посудомийної машини ефективно очищають кухонні фасади, м'які меблі, підлогу та труби від жирових і брудних забруднень. Їх також використовуються для очищення душових лійок, змішувачів, раковин, ванн та унітазів від нальоту та мінеральних відкладень.
Для очищення фільтру витяжки рекомендується замочити його у гарячій воді з содою та засобом для миття посуду на 15 хвилин. Фільтр також можна очистити, використовуючи розчин оцту та води в однаковому співвідношенні, розпилюючи його і протираючи ганчіркою.
