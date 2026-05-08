Екран телевізора буде без розводів: названо найкраще і безпечне очищення

Сучасні телевізори потребують делікатного догляду, оскільки їхні екрани легко збирають пил, сліди від пальців та інші забруднення. Через статичну електрику бруд накопичується швидше, а неправильне очищення може пошкодити покриття дисплея і зіпсувати якість зображення.

Фахівці радять регулярно і обережно доглядати за технікою, пише Southern Living.

Чому телевізор потрібно регулярно чистити?

Експерти з догляду за побутовою технікою пояснюють, що пил негативно впливає не лише на зовнішній вигляд пристрою, але й на його роботу.

Забруднення можуть заважати нормальному функціонуванню екрана та кнопок, тому періодичне очищення допомагає підтримувати техніку в хорошому стані й продовжує її термін служби.

Перед початком прибирання телевізор потрібно вимкнути з розетки й дати йому охолонути.



Пил погано впливає на роботу телевізора / Фото Pexels

Чим найкраще чистити телевізор?

Для звичайного очищення достатньо сухої серветки з мікрофібри, яка добре прибирає пил і не дряпає поверхню.

Якщо на екрані є плями чи відбитки пальців, тканину можна трохи змочити дистильованою водою. Протирати дисплей потрібно обережно, без сильного натискання, плавними рухами.

Після цього екран варто протерти сухою чистою серветкою й переконатися, що він повністю сухий перед увімкненням.

Є ще досить незвичний, але дієвий спосіб очищення телевізора. Йдеться про використання кавових фільтрів. Вони м’які, не залишають ворсу й добре прибирають пил і сліди від пальців.

Достатньо лише взяти сухий фільтр, обгорнути ним пальці і легкими рухами протерти екран або пульт дистанційного керування.

Чим не можна витирати телевізор?

Фахівці не радять використовувати агресивні засоби для чищення. Сюди входить спирт, аміак, бензол чи рідини для миття скла, які здатні пошкодити захисне покриття дисплея й залишити дрібні подряпини. Також не варто розпилювати будь-яку рідину прямо на екран, оскільки волога може потрапити всередину пристрою.

