Хризантеми простоять на цвинтарі до зими: зробіть лише один хитрий трюк

Найчастіше восени на могилах стоять хризантеми, бо якщо за ними правильно доглядати, вони зможуть залишитися свіжими кілька тижнів. Проте все залежить не лише від стану рослини, але й місця розташування і температури.

Коли температура стає прохолоднішою, є простий спосіб запобігти охолодженню горщика, пише Top.

Як продовжити свіжість хризантем на кілька тижнів?

Вирішальне значення для рослин має полив, а також захист від холоду і морозу. Саме тому досвідчені садівники обирають шматочок пінопласту, завдяки якому квіти можуть простояти набагато довше.

Насамперед їх варто розмістити в сонячному місці, захищеному від сильних вітрів. Також варто слідкувати й за вологістю ґрунту. До прикладу, тонкий засипаний шар соснової кори зменшує випаровування води й допомагає захистити ґрунт від різких перепадів температури.



Пінопласт у горщику збереже свіжість квітів / Фото Pexels

Та якщо погода стане різко холодною, тоді варто застосувати захист коріння. Рішення цьому досить просте – потрібно лише помістити шматочок пінопласту під горщик. Це робиться для того, щоб обмежити прямий контакт між горщиком і холодною поверхнею.

Пінопласт в такому випадку діє як ізоляційний шар, зберігаючи у горщику тепло. Достатньо лише на дно поставити пінопласт трішки більший за дно горщика. Додатково ще можна накрити білим садовим флісом. Він пропускає світло і тепло, зменшує вплив холодного вітру й захищає рослину від замерзання.

Завдяки такому простому лайфхаку хризантеми зможуть довше зберігатися свіжими.

До слова, фахівці не рекомендують вибирати для кладовища квіти, які погано переносять осінній холод, такі як цикламен, орхідеї, фрезії, бегонії, гіацинти й герань. Найкращим вибором для могил є стійкі до вітру та дощу квіти, такі як дрібноквіткові хризантеми, верес, братки та очиток.