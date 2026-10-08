Обираючи квіти на могилу, не варто покладатися лише на зовнішній вигляд рослини, пише Top. Такий підхід призведе до того, що квіти зів’януть за кілька днів.

Не усі квіти підходять для могил, навіть якщо вони є в цвинтарних кіосках чи на ринках поряд із цвинтарем.

Які квіти не варто купувати?

Низька температура, дощ та вітер здатні швидко позбавити рослини їхньої краси. Фахівці кажуть, що в осінню пору найважче доглядати на могилі за цикламенами, орхідеями та фрезіями. Не витримують осіннього холоду бегонії, гіацинти й герань.

Якщо купити ці квіти й принести на могили, то вже за кілька холодних ночей їхні пелюстки обпадуть, а рослини втратять свій вигляд.

Зрізані квіти хоч і виглядають гарно у вазі, але вже через 3 – 5 годин вони змінять колір і стануть млявими. У листопадову погоду букет троянд та жоржин зовсім не підійде.



Зрізані квіти швидко втрачають свій вигляд / Фото Pexels

Через мороз і вологість їхнє листя швидко зів’яне, а холодна вода лише погіршить ситуацію. Саме тому восени на могили варто приносити композиції в горщиках чи обирати стійкі квіти – гвоздики або гладіолуси.

Які квіти найкраще підходять для могил?

Серед цвинтарних квітів найпрактичнішим вибором є дрібноквіткові хризантеми. Вони стійкіші до вітру й дощу, ніж сорти з великими квітами, які швидко ламаються.

Також добре переносять холод верес та братки. Вони продаються у горщиках в більшості магазинів, тому придбати їх не складе труднощів. Восени також слід звернути увагу на очиток, який цвіте аж до перших морозів.

На могили варто обирати лише ті квіти, які переносять холод і є загартованими до нестійких температур.