Когда становится прохладнее, есть простой способ предотвратить охлаждение горшка, пишет Top.

Как продлить свежесть хризантем на несколько недель?

Решающее значение для растений имеет полив, а также защита от холода и мороза. Именно поэтому опытные садоводы выбирают кусочек пенопласта, благодаря которому цветки могут простоять гораздо дольше.

Прежде всего их стоит разместить в солнечном месте, защищенном от сильных ветров. Также стоит следить и за влажностью почвы. Например, тонкий слой сосновой коры уменьшает испарение воды и помогает защитить почву от резких перепадов температуры.



Пенопласт в горшке сохранит свежесть цветов / Фото Pexels

Но если погода резко похолодает, тогда стоит применить защиту корней. Решение этой проблемы довольно простое – нужно лишь поместить кусочек пенопласта под горшок. Это делается для того, чтобы ограничить прямой контакт между горшком и холодной поверхностью.

Пенопласт в таком случае действует как изолирующий слой, сохраняя тепло в горшке. Достаточно лишь положить на дно кусочек пенопласта, что чуть превышает размер дна горшка. Дополнительно можно накрыть белым садовым флисом. Он пропускает свет и тепло, уменьшает воздействие холодного ветра и защищает растение от замерзания.

Благодаря такому простому лайфхаку хризантемы смогут дольше оставаться свежими.

К слову, специалисты не рекомендуют выбирать для кладбища цветы, которые плохо переносят осенний холод, такие как цикламен, орхидеи, фрезии, бегонии, гиацинты и герань. Лучшим выбором для могил являются устойчивые к ветру и дождю цветы, такие как мелкоцветковые хризантемы, вереск, анютины глазки и очиток.