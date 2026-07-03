Як виглядати дорого влітку: секрети стильних образів з базових речей

Виглядати дорого можна не лише завдяки вбранню з високим цінником. Насправді зробити літній гардероб статусним та елегантним допоможуть прості лайфхаки, які легко запам’ятати.

Стилістка Катя Фаустова поділилася модними прийомами у своєму інстаграмі. За її словами, зробити літній образ дорогим та вишуканим можна навіть без дизайнерських речей.

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Ключову роль відіграють вдало підібрані кольорові поєднання, якісні фактури й правильно сформовані силуети.

Як дорого виглядати влітку?

Поєднання білого і коричневого

Стилізація цих кольорів виглядає благородно та елегантно. Білий верх та коричневий низ або ж коричневий верх та білий низ – це безпрограшна класика. Особливо вишукано виглядають білі палаццо чи спідниця в поєднанні з шоколадним топом чи сорочкою.

Поєднання білих речей

Монохромний образ завжди виглядає розкішно, а влітку дуже легко створюється.

Звичайна біла футболка з білими джинсами може виглядати дуже дорого та статусно,

– зазначила стилістка.

Важливо лише обирати якісні матеріали, в яких у теплу пору буде комфортно. Також слід звертати увагу на правильну посадку речей, які й створюють дорогий аутфіт.

Поєднання шовку і сатину

Речі з шовку та сатину завжди додають образам розкоші. Серед найкращих стилізацій – сатинові штани чи спідниця у поєднанні з базовим топом.

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Довжина максі

За словами стилістки, довгі сукні, спідниці чи штани, які торкаються землі – завжди виглядають дуже вишукано. Неймовірно ефектним влітку є довгі приталені сукні чи штани в поєднанні з кедами чи в’єтнамками.

Стиль сафарі

Утилітарний стиль починає набирати популярності, тому влітку також варто придивитись до цікавих образів. Крім того, натуральні тканини й природні відтінки завжди виглядають дорого. Це може бути хакі, бежевий, молочний, пісочний, коричневий колір. Усі вони допоможуть створити дорогий образ без витрачання великої кількості коштів.

Як виглядати дорого влітку: дивіться відео

Ці прості стилістичні прийоми дозволяють сформувати літній гардероб, який буде виглядати вишукано без зайвих витрат. Головне – звертати увагу не на кількість речей, а на їх поєднання, якість матеріалів та гармонію кольорів. Саме ці деталі створюють відчуття продуманого й статусного образу.