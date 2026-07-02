Стилістка Юлія Тиш розповіла у своєму тіктоці про взуття, яке є наймоднішим цього літа, тож на нього варто звернути увагу під час оновлення гардероба.

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Яке взуття обрати на літо?

Мюлі

За словами стилістки, мюлі – це ідеальний мінімалістичний жіночий варіант взуття на літо. Можна обирати класичні кольори та яскраві, якщо хочеться урізноманітнити образи. Мюлі чудово стилізуються під сукні, спідниці чи штани.

Сандалі з рибальською естетикою

Таке взуття підійде не всім, проте воно гарно стилізується з цікавим вбранням.

Цей варіант взуття ідеально підійде під місто. Працює як з денімом, так і з льоном, буде гарно виглядати з шортами та штанами,

– зазначила стилістка.

Сандалі справді легко стилізувати з джинсами, лляними костюмами, шортами чи широкими штанами.

В’єтнамки на підборах

Цього літа в моді різні в’єтнамки, але останнім часом модниці починають носити в’єтнамки на підборах. Ними сміливо можна доповнювати офісні образи, оскільки таке взуття стане чудовим модним акцентом.

Покупці на Prom часто замовляють кросівки, балетки, сандалі, мюлі чи туфлі. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Балетки з відкритою п’яткою

Варіант добре підійде для міста, офісу чи прогулянок. Такі балетки є чудовим практичним рішенням на літо, оскільки залишаються елегантними та комфортними. Ними без вагань можна заміняти босоніжки чи туфлі на підборах.

Як виглядає трендове взуття на літо: дивіться відео

Усі ці універсальні моделі чудово доповнять повсякденні чи святкові образи. Головне – орієнтуватися не лише на модні тенденції, але й на власний комфорт.