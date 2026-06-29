Якщо ви плануєте оновити образ до відпустки чи просто шукаєте нові ідеї, то запропоновані варіанти допоможуть зробити вдалий вибір, пише Vogue Mexico.

Читайте також Не носіть джинси у спеку: є 7 набагато кращих варіантів

Який педикюр в моді цього року?

Французький педикюр

Цей педикюр опиняється серед головних б’юті-трендів літа. Акуратний білий крій завжди має елегантний вигляд, створюючи охайність. Тим паче, він найкраще поєднується з відкритими босоніжками та будь-яким повсякденним взуттям на літо. Френч підійде тим, хто віддає перевагу класиці.



Трендові варіанти педикюру / Фото Pinterest

Покупці на Prom часто замовляють лаки для нігтів, а також фрезери, лампи для сушіння та витяжку для пилу. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Блакитний педикюр

Відтінки синього особливо є популярними цього літа. Можна обирати від блакитного до насиченого синього. Такий педикюр точно зможе освіжити образ, додати легкості й вдало поєднатися з джинсовим вбранням, світлими сукнями та сандалями.



Модні варіанти педикюру / Фото Pinterest

Пудровий

Цього літа такий колір не втрачатиме популярності. Він має природний вигляд й чудово поєднується з будь-яким гардеробом. Цей варіант підійде для прихильниць мінімалізму.



Трендові варіанти педикюру / Фото Pinterest

Колір вершкового масла

Маслянистий відтінок повертається знову до наймодніших відтінків сезону. Він створює гарний літній настрій, має свіжий вигляд та чудово комбінується з французьким манікюром на руках. Такий педикюр радять доповнювати білим чи бежевим взуттям.



Модні варіанти педикюру / Фото Pinterest

Червоний педикюр

Цей колір також залишається незмінною класикою, яка ніколи не вийде з моди. Власниці холодного підтону шкіри можуть обирати вишневі чи бордові відтінки, а теплого – робити ставку на мідні, коралові або ж червоно-помаранчеві відтінки.



Трендові варіанти педикюру / Фото Pinterest

Будь-який з цих варіантів педикюру зможе доповнити стиль й подарувати впевненість. А природні й універсальні кольори легко поєднуються з різноманітним гардеробом й залишаються актуальними впродовж сезону.