Если вы планируете обновить образ к отпуску или просто ищете новые идеи, то предложенные варианты помогут сделать удачный выбор, пишет Vogue Mexico.

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Какой педикюр в моде в этом году?

Французский педикюр

Этот педикюр входит в число главных бьюти-трендов лета. Аккуратная белая линия всегда выглядит элегантно, создавая ощущение ухоженности. Тем более, он лучше всего сочетается с открытыми босоножками и любой повседневной летней обувью. Френч подойдет тем, кто предпочитает классику.



Трендовые варианты педикюра / Фото Pinterest

Покупці на Prom часто замовляють лаки для нігтів, а також фрезери, лампи для сушіння та витяжку для пилу. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Голубой педикюр

Оттенки синего особенно популярны этим летом. Можно выбирать от голубого до насыщенного синего. Такой педикюр точно сможет освежить образ, добавить легкости и удачно сочетаться с джинсовой одеждой, светлыми платьями и сандалиями.



Модные варианты педикюра / Фото Pinterest

Пудровый

Этим летом такой цвет не утратит популярности. Он выглядит естественно и прекрасно сочетается с любым гардеробом. Этот вариант подойдет для поклонниц минимализма.



Трендовые варианты педикюра / Фото Pinterest

Цвет сливочного масла

Маслянистый оттенок снова возвращается в число самых модных оттенков сезона. Он создает прекрасное летнее настроение, выглядит свежо и прекрасно сочетается с французским маникюром на руках. Такой педикюр рекомендуется дополнять белой или бежевой обувью.



Модные варианты педикюра / Фото Pinterest

Красный педикюр

Этот цвет также остается неизменной классикой, которая никогда не выйдет из моды. Обладательницам кожи с холодным подтоном можно выбирать вишневые или бордовые оттенки, а с теплым — делать ставку на медные, коралловые или красно-оранжевые оттенки.



Трендовые варианты педикюра / Фото Pinterest

Любой из этих вариантов педикюра сможет дополнить стиль и придать уверенности. А естественные и универсальные цвета легко сочетаются с разнообразным гардеробом и остаются актуальными на протяжении всего сезона.