Білі рушники виглядають дуже красиво, але підтримувати їх у належному стані не зовсім легко. З часом вони жовтіють, волокна тверднуть, а плями стають помітнішими. Проте відновити їхній колір і пухнастість цілком реально.

Найчастіше рушники втрачають колір через неправильне прання, пише Deccoria. Прання разом з іншими кольоровими рушниками призводить до утворення сірого чи пожовтілого відтінку.

З часом білі рушники втрачають навіть свою пухнастість, стаючи шорсткими й неприємними на дотик. Таке стається через неправильну температуру прання та надмірну кількість мийного засобу.

Фахівці радять уникати прання з пом’якшувачем тканини, який робить волокна жорсткими. Через цей засіб рушники починають втрачати вбиральну здатність.



Рушники можна знову зробити м'якими / Фото Pexels

Як відбілити рушники та досягнути м’якості?

Є кілька домашніх методів, які здатні повернути рушникам м’якість та білизну.

Харчова сода

Половину склянки харчової соди потрібно додати до прання рушників. Сода здатна прибрати неприємні запахи, а якщо прати рушники за високої температури й вмикати додаткове ополіскування, тоді вони ще й мають всі шанси стати м’якшими.

Кисневий відбілювач

Відбілювач найкраще використовувати, якщо на рушниках є помітні плями. На одне завантаження у пральну машину достатньо 0,5 склянки засобу. У результаті рушники стануть помітно білішими й набагато приємнішими на дотик.

Придбати кисневі відбілювачі та засоби для прання рушників можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та перевірити в описі товару, для яких тканин і температур прання підходить засіб.

Оцет

Щоб відновити м’якість та білизну рушників, під час циклу полоскання потрібно додати одну склянку оцту. Він добре видаляє залишки мийних засобів та косметики, а також помітно покращує їхню м’якість.