Простой способ улучшить цвет полотенец / Фото: Pexels
Белые полотенца выглядят очень красиво, однако поддерживать их в надлежащем состоянии не совсем просто. Со временем они желтеют, волокна твердеют, а пятна становятся заметнее. Однако восстановить их цвет и пушистость вполне реально.
Чаще всего полотенца теряют цвет из-за неправильной стирки, пишет Deccoria. Стирка вместе с другими цветными полотенцами приводит к появлению серого или желтоватого оттенка.
Со временем белые полотенца теряют даже свою пушистость, становясь шероховатыми и неприятными на ощупь. Такое происходит из-за неправильной температуры стирки и чрезмерного количества моющего средства.
Специалисты советуют избегать стирки с кондиционером для белья, который делает волокна жесткими. Из-за этого средства полотенца начинают терять впитывающую способность.
Как отбелить полотенца и вернуть им мягкость?
Существует несколько домашних методов, которые способны вернуть полотенцам мягкость и белизну.
Пищевая сода
Половину стакана пищевой соды нужно добавить при стирке полотенец. Сода способна устранить неприятные запахи, а если стирать полотенца при высокой температуре и включать дополнительное полоскание, то они еще и имеют все шансы стать мягче.
Кислородный отбеливатель
Отбеливатель лучше всего использовать, если на полотенцах есть заметные пятна. На одну загрузку в стиральную машину достаточно 0,5 стакана средства. В результате полотенца станут заметно белее и гораздо приятнее на ощупь.
Уксус
Чтобы восстановить мягкость и белизну полотенец, во время цикла полоскания нужно добавить один стакан уксуса. Он хорошо удаляет остатки моющих средств и косметики, а также заметно улучшает их мягкость.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии