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Чаще всего полотенца теряют цвет из-за неправильной стирки, пишет Deccoria. Стирка вместе с другими цветными полотенцами приводит к появлению серого или желтоватого оттенка.

Со временем белые полотенца теряют даже свою пушистость, становясь шероховатыми и неприятными на ощупь. Такое происходит из-за неправильной температуры стирки и чрезмерного количества моющего средства.

Специалисты советуют избегать стирки с кондиционером для белья, который делает волокна жесткими. Из-за этого средства полотенца начинают терять впитывающую способность.

Полотенца можно снова сделать мягкими / Фото Pexels

Как отбелить полотенца и вернуть им мягкость?

Существует несколько домашних методов, которые способны вернуть полотенцам мягкость и белизну.

Пищевая сода

Половину стакана пищевой соды нужно добавить при стирке полотенец. Сода способна устранить неприятные запахи, а если стирать полотенца при высокой температуре и включать дополнительное полоскание, то они еще и имеют все шансы стать мягче.

Кислородный отбеливатель

Отбеливатель лучше всего использовать, если на полотенцах есть заметные пятна. На одну загрузку в стиральную машину достаточно 0,5 стакана средства. В результате полотенца станут заметно белее и гораздо приятнее на ощупь.

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Уксус

Чтобы восстановить мягкость и белизну полотенец, во время цикла полоскания нужно добавить один стакан уксуса. Он хорошо удаляет остатки моющих средств и косметики, а также заметно улучшает их мягкость.