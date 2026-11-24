Простий спосіб покращення кольору рушників / Фото Pexels
Білі рушники виглядають дуже красиво, але підтримувати їх у належному стані не зовсім легко. З часом вони жовтіють, волокна тверднуть, а плями стають помітнішими. Проте відновити їхній колір і пухнастість цілком реально.
Найчастіше рушники втрачають колір через неправильне прання, пише Deccoria. Прання разом з іншими кольоровими рушниками призводить до утворення сірого чи пожовтілого відтінку.
З часом білі рушники втрачають навіть свою пухнастість, стаючи шорсткими й неприємними на дотик. Таке стається через неправильну температуру прання та надмірну кількість мийного засобу.
Фахівці радять уникати прання з пом’якшувачем тканини, який робить волокна жорсткими. Через цей засіб рушники починають втрачати вбиральну здатність.
Як відбілити рушники та досягнути м’якості?
Є кілька домашніх методів, які здатні повернути рушникам м’якість та білизну.
Харчова сода
Половину склянки харчової соди потрібно додати до прання рушників. Сода здатна прибрати неприємні запахи, а якщо прати рушники за високої температури й вмикати додаткове ополіскування, тоді вони ще й мають всі шанси стати м’якшими.
Кисневий відбілювач
Відбілювач найкраще використовувати, якщо на рушниках є помітні плями. На одне завантаження у пральну машину достатньо 0,5 склянки засобу. У результаті рушники стануть помітно білішими й набагато приємнішими на дотик.
Оцет
Щоб відновити м’якість та білизну рушників, під час циклу полоскання потрібно додати одну склянку оцту. Він добре видаляє залишки мийних засобів та косметики, а також помітно покращує їхню м’якість.
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