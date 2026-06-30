Як пережити рекордну спеку: так роблять іспанці, греки та французи

Україну накрила аномальна спека через потужні потоки повітря, що прийшли з Африки. У деяких регіонах температура повітря досягає +40 градусів. Таку високу температуру дуже складно витримати у приміщенні де немає кондиціонерів, тому далі розповімо про способи, які варто застосувати в такі дні.

Мешканці Італії, Греції чи Іспанії постійно переживають спекотну погоду в літню пору року, тож протягом десятиліть вже навчилися справлятися з кліматом, коли температура регулярно перевищує +35 градусів, пише Wprost Dom.

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Як пережити спеку влітку?

Найважливіша звичка – відчиняти вікна рано вранці та пізно ввечері, перед сном. Вдень вони мають бути зачиненими із засунутими шторами, щоб у квартиру не поступав потік гарячого повітря.

Дехто думає, що зачинені вікна й штори призведуть до ще більшої спеки в оселі, але це не так. Коли на вулиці +35 градусів тепла, то тепле повітря зовсім не охолоджує приміщення, а лише пришвидшує його нагрівання. Саме тому в найспекотніші дні варто щільно закривати вікна від спеки.

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Як іспанці переживають спеку?

Сієста в Іспанії – це не просто красива традиція. Найспекотніші години дня припадають в період між 13 та 17 годинами. У цей час організм дуже вразливий до перегріву, тому в південній Європі люди:

обмежують фізичну активність;

відкладають вихід на вулицю до вечора;

відмовлюється від роботи на повному сонці;

залишаються в тіні або прохолодніших приміщеннях.

Як греки пристосувались до спеки?

Більшість людей у спеку тягнуться до напоїв з великою кількістю льоду. Проте в Греції обирають прохолодні напої, а не крижані. Річ у тому, що різке охолодження тіла звужує судини й може порушувати природу терморегуляцію.

У такому разі організм витрачає додаткову енергію для регулювання температури. Набагато краще постійно пити воду невеликими ковтками впродовж всього дня.



У спеку потрібно регулярно пити воду / Фото Pexels

Крім того, у Греції всі будинки білі, і це не випадково. Світлі кольори відбивають більше сонячного випромінювання, тож оселя повільніше нагрівається. Це правило стосується й одягу. Вільний, легкий одяг з льону чи вовни краще розсіює тепло, ніж темні й обтислі тканини на тілі.

Що роблять французи у спеку?

Французи вважають, що спочатку треба охолодити не квартиру, а людину. У періоди рекордної спеки вони охолоджують точки пульсу – місця, де кровоносні судини проходять близько до поверхні шкіри. До цих точок входить:

зап'ястя;

шия;

згини ліктів;

область коліна.

До цих ділянок варто прикладати мокрий рушник, щоб отримати швидкий результат охолодження.

Яким правилом користуються італійці?

А от італійці уникають приготування їжі в найспекотнішу частину дня. Духовка чи навіть смаження на плиті значно підвищують температуру в будинку. Саме тому в спекотну пору краще готувати салати, їсти фрукти та овочі й робити ставку на легкі страви.

Кілька цих звичок, серед яких раннє провітрювання, закриття вікон, обмеження активності вдень та регулярне вживання води, допоможуть легше пережити спеку. Ці правила вже добре засвоїли мешканці регіонів з постійно високою температурою, тому навчилися добре справлятися зі спекотними днями.