Жители Италии, Греции или Испании постоянно сталкиваются с жаркой погодой в летнее время года, поэтому за десятилетия уже научились справляться с климатом, когда температура регулярно превышает +35 градусов, пишет Wprost Dom.

Читайте также Не на себя: вот куда направить вентилятор для максимальной прохлады

Как пережить летнюю жару?

Самая важная привычка – открывать окна рано утром и поздно вечером, перед сном. Днем они должны быть закрытыми с задернутыми шторами, чтобы в квартиру не поступал поток горячего воздуха.

Некоторые думают, что закрытые окна и шторы приведут к еще большей жаре в доме, но это не так. Когда на улице +35 градусов тепла, теплый воздух вовсе не охлаждает помещение, а лишь ускоряет его нагрев. Именно поэтому в самые жаркие дни стоит плотно закрывать окна от жары.

Google Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google Добавить

Придбати вентилятори можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість товару за фото.

Как испанцы переживают жару?

Сиеста в Испании – это не просто красивая традиция. Самые жаркие часы дня приходятся на период между 13 и 17 часами. В это время организм очень уязвим к перегреву, поэтому в южной Европе люди:

  • ограничивают физическую активность;
  • откладывают выход на улицу до вечера;
  • отказываются от работы под палящим солнцем;
  • остаются в тени или в более прохладных помещениях.

Как греки приспособились к жаре?

Большинство людей в жару тянутся к напиткам с большим количеством льда. Однако в Греции предпочитают прохладительные напитки, а не ледяные. Дело в том, что резкое охлаждение тела сужает сосуды и может нарушать естественную терморегуляцию.

В таком случае организм тратит дополнительную энергию на регулирование температуры. Гораздо лучше постоянно пить воду небольшими глотками в течение всего дня.

В жару нужно регулярно пить воду / Фото Pexels
В жару нужно регулярно пить воду / Фото Pexels

Кроме того, в Греции все дома белые, и это не случайно. Светлые цвета отражают больше солнечного излучения, поэтому дом нагревается медленнее. Это правило касается и одежды. Свободная, легкая одежда из льна или шерсти лучше рассеивает тепло, чем темные и облегающие ткани на теле.

Что делают французы в жару?

Французы считают, что сначала нужно охладить не квартиру, а человека. В периоды рекордной жары они охлаждают пульсовые точки – места, где кровеносные сосуды проходят близко к поверхности кожи. К этим точкам относятся:

  • запястье;
  • шея;
  • сгибы локтей;
  • область колена.

К этим участкам следует прикладывать мокрое полотенце, чтобы добиться быстрого охлаждения.

Каким правилом руководствуются итальянцы?

А вот итальянцы избегают приготовления пищи в самое жаркое время дня. Духовка или даже жарка на плите значительно повышают температуру в доме. Именно поэтому в жаркую пору лучше готовить салаты, есть фрукты и овощи и делать ставку на легкие блюда.

Несколько таких привычек, среди которых раннее проветривание, закрытие окон, ограничение активности днем и регулярное употребление воды, помогут легче пережить жару. Эти правила уже хорошо усвоили жители регионов с постоянно высокой температурой, поэтому научились хорошо справляться с жаркими днями.