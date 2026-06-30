Жители Италии, Греции или Испании постоянно сталкиваются с жаркой погодой в летнее время года, поэтому за десятилетия уже научились справляться с климатом, когда температура регулярно превышает +35 градусов, пишет Wprost Dom.
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Как пережить летнюю жару?
Самая важная привычка – открывать окна рано утром и поздно вечером, перед сном. Днем они должны быть закрытыми с задернутыми шторами, чтобы в квартиру не поступал поток горячего воздуха.
Некоторые думают, что закрытые окна и шторы приведут к еще большей жаре в доме, но это не так. Когда на улице +35 градусов тепла, теплый воздух вовсе не охлаждает помещение, а лишь ускоряет его нагрев. Именно поэтому в самые жаркие дни стоит плотно закрывать окна от жары.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
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Как испанцы переживают жару?
Сиеста в Испании – это не просто красивая традиция. Самые жаркие часы дня приходятся на период между 13 и 17 часами. В это время организм очень уязвим к перегреву, поэтому в южной Европе люди:
- ограничивают физическую активность;
- откладывают выход на улицу до вечера;
- отказываются от работы под палящим солнцем;
- остаются в тени или в более прохладных помещениях.
Как греки приспособились к жаре?
Большинство людей в жару тянутся к напиткам с большим количеством льда. Однако в Греции предпочитают прохладительные напитки, а не ледяные. Дело в том, что резкое охлаждение тела сужает сосуды и может нарушать естественную терморегуляцию.
В таком случае организм тратит дополнительную энергию на регулирование температуры. Гораздо лучше постоянно пить воду небольшими глотками в течение всего дня.
В жару нужно регулярно пить воду / Фото Pexels
Кроме того, в Греции все дома белые, и это не случайно. Светлые цвета отражают больше солнечного излучения, поэтому дом нагревается медленнее. Это правило касается и одежды. Свободная, легкая одежда из льна или шерсти лучше рассеивает тепло, чем темные и облегающие ткани на теле.
Что делают французы в жару?
Французы считают, что сначала нужно охладить не квартиру, а человека. В периоды рекордной жары они охлаждают пульсовые точки – места, где кровеносные сосуды проходят близко к поверхности кожи. К этим точкам относятся:
- запястье;
- шея;
- сгибы локтей;
- область колена.
К этим участкам следует прикладывать мокрое полотенце, чтобы добиться быстрого охлаждения.
Каким правилом руководствуются итальянцы?
А вот итальянцы избегают приготовления пищи в самое жаркое время дня. Духовка или даже жарка на плите значительно повышают температуру в доме. Именно поэтому в жаркую пору лучше готовить салаты, есть фрукты и овощи и делать ставку на легкие блюда.
Несколько таких привычек, среди которых раннее проветривание, закрытие окон, ограничение активности днем и регулярное употребление воды, помогут легче пережить жару. Эти правила уже хорошо усвоили жители регионов с постоянно высокой температурой, поэтому научились хорошо справляться с жаркими днями.