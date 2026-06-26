Звичайний вентилятор – це ідеальний прилад для того, аби охолодити кімнату у спеку, але лише за умови, що ви використовуєте його правильно, пише Homes&Gardens. Головне – не робити помилки й не направляти його на себе.

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Як поставити вентилятор в кімнаті?

Коли вентилятор спрямовують на людину в кімнаті, він може працювати досить довго, і все одно не давати прохолоди – тож багато хто розчаровується у них. Втім, проблема не у приладі, а у способі його використання – і для того, аби він був ефективним, потрібно зрозуміти принцип його роботи.

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Сам по собі вентилятор не охолоджує повітря, як це робить кондиціонер – він тільки перемішує його, і так допомагає тілу швидше віддавати тепло. Втім, використовувати його можна й розумніше.



Вентилятор можна використовувати максимально ефективно / Фото Pexels

Якщо ви спрямовуєте вентилятор в центр кімнати, прохолоді просто нізвідки взятися. Натомість експерти пропонують незвичний, але несподівано ефективний трюк – вентилятор вранці чи ввечері потрібно поставити біля відкритого вікна, спрямувавши його на вулицю.

А якщо відсунути вентилятор від вікна приблизно на метр, це допоможе створити досить сильний потік. Найкраще працюватиме цей метод у кімнаті, де є два вікна з протилежних сторін. При цьому, що сильніша різниця температур всередині та ззовні, то швидше ви відчуєте бажаний ефект.

Цікаво! Не всі знають і про ще один важливий нюанс – коли сонце нагріває вулицю, вікна тримати відчиненими не варто. Це не тільки не охолоджує приміщення, але й приносить додаткову задуху.

Але ось у випадку, якщо вдома задушливо, а на вулиці вже прохолодно, трюк з вентилятором буде дуже корисним.