Дають найпишніші квіти: ось 5 ідеальних рослин для вирощування в саду

Розміщення кількох клумб у стратегічних місцях саду миттєво створює візуальний порядок та підказує оку, куди дивитися передусім. І найбільш ефективний спосіб досягнути цього ефекту – це висадити великі та барвисті квіти.

Багато дачників щороку експериментують з квітами, що вирощують на клумбах, аби досягнути найбільш яскравого ефекту, пише Martha Stewart. На щастя, посадка всього кількох рослин допоможе нарешті завершити пошуки.

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Які квіти цвітуть найпишніше?

Лілійник

Десятиліття спрямованої селекції призвели до того, що зараз квітникарі можуть обирати з практично 100 000 видів лілійника. Новіші селекції з 44 хромосомами – тобто вдвічі більшою кількістю, ніж зазвичай – дають пишніше та довше цвітіння. Окрім того, квіти виглядають більшими, а листя – темнішим.

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Декоративна цибуля

Ось що точно додасть і пишноти, і росту у вашу клумбу. Цибуля-шніт може похвалитися химерними фіолетовими квітами, що додають у сад не тільки колір, але й текстуру.

Гортензія волотиста

Практично будь-який сорт гортензії додасть саду вишуканості, але цей вид особливо "драматичний". Кущ утворює масивні конусоподібні квіти. що розпускаються на молодих квітках.

Квіткові головки спершу з'являються білі, або ж зелені, але до кінця сезону стають ніжно-рожевими чи навіть червоними.

Жоржина

Жоржини можуть похвалитися величезними квітами, і при цьому цвітуть досить довго. Вони мають неймовірний вигляд і у зрізаних композиціях, де залишаються свіжими ще протягом тижня. Кольори квітів можуть варіюватися від мандаринового до яскраво-фіолетового.



Жоржини розкішно виглядають у саду / Фото Pexels

Лілія

Справжні лілії дають неймовірно розкішні та великі квіти – і при цьому спектр кольорів чималий. Вони також можуть довго стояти у вазі та ефектно прикрашають будь-який простір.