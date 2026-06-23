Многие дачники каждый год экспериментируют с цветами, которые выращивают на клумбах, чтобы добиться максимально яркого эффекта, пишет Martha Stewart. К счастью, посадка всего нескольких растений поможет наконец-то положить конец поискам.

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Какие цветы цветут наиболее пышно?

Лилейник

Десятилетия целенаправленной селекции привели к тому, что сейчас цветоводы могут выбирать из практически 100 000 видов лилейника. Новейшие селекции с 44 хромосомами — то есть с количеством, вдвое превышающим обычное — обеспечивают более пышное и продолжительное цветение. Кроме того, цветы выглядят крупнее, а листья — темнее.

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Декоративный лук

Вот что точно добавит и пышности, и роста вашей клумбе. Лук-шнитт может похвастаться причудливыми фиолетовыми цветами, которые придают саду не только цвет, но и текстуру.

Гортензия метельчатая

Практически любой сорт гортензии придаст саду изысканность, но этот вид особенно "драматичен". Куст образует массивные конусообразные соцветия, распускающиеся на молодых побегах.

Цветочные головки сначала белые или зелёные, но к концу сезона становятся нежно-розовыми или даже красными.

Георгина

Жоржины могут похвастаться огромными цветками и при этом цветут довольно долго. Они великолепно смотрятся и в срезанных композициях, где остаются свежими еще в течение недели. Цвета цветов могут варьироваться от мандаринового до ярко-фиолетового.



Георгины роскошно смотрятся в саду / Фото Pexels

Лилия

Настоящие лилии дают невероятно роскошные и крупные цветы – при этом спектр оттенков довольно широк. Они также долго стоят в вазе и эффектно украшают любое пространство.