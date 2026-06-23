Даже одно средство не гарантирует, что тараканов удастся избавиться из дома, пишет Марта Стюарт. Чтобы избавиться от них навсегда, необходимо устранить условия, способствующие их размножению, и понять, где именно они прячутся. Только комплексный подход может дать хороший результат.

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Почему в доме появляются тараканы?

Тараканы в большинстве случаев не попадают в дом через окна или двери. Нередко их заносят вместе с коробками, мебелью или вещами, которые долгое время хранились в недоступных для людей и влажных местах.

Первым шагом, который не допустит появления тараканов в доме, является тщательное соблюдение чистоты. Даже самые лучшие средства не дадут результата, если у тараканов будет постоянный доступ к пище.

Специалисты рекомендуют не оставлять грязную посуду в раковине на ночь, регулярно выносить мусор, убирать крошки со столов, ежедневно подметать пол на кухне, а продукты хранить в закрытых контейнерах.

Следить за чистотой стоит также и в ванной комнате. Даже остатки зубной пасты уже могут стать источником питания тараканов в течение определенного времени.



При появлении тараканов следует сразу приступать к их уничтожению / Фото Pexels

Эти вредители способны проникать и прятаться в очень узких щелях, поэтому нужно тщательно осмотреть помещение и заделать герметиком даже самые мелкие щели и зазоры.

Кроме того, следует обратить внимание на трубы и электропроводку, пространство за мебелью, щели в стенах и другие труднодоступные зоны. Тараканы очень любят заваленные места, поэтому начнут активно размножаться в них.

Эти вредители чрезвычайно выносливы и скапливаются в тех местах, где протекают трубы, скапливается влага на шкафах, поэтому эти аспекты тоже стоит учитывать при проверке жилья.

Как избавиться от тараканов?

Гелевые приманки — один из самых эффективных способов борьбы с тараканами. Насекомые активно их поедают, а затем распространяют действие приманки среди других особей в колонии, уменьшая их численность.

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Магазинные аэрозоли тоже полезны, но их неправильное использование и слишком частое опрыскивание может заставить тараканов прятаться ещё глубже в стенах, мебели или труднодоступных местах.

В борьбе с тараканами может пригодиться обычный пылесос. Он поможет удалить насекомых, мусор и отложенные яйца, сократив популяцию. После уборки нужно лишь опорожнить контейнер и вычистить его за пределами дома.

Если же ситуация критическая, тогда стоит обратиться к специалистам. Тараканы размножаются очень быстро. Одна самка способна отложить около 40 яиц, а за несколько месяцев дать сотни потомков. Поэтому незначительная проблема может превратиться в серьезное заражение.

Специалисты могут определить скопления тараканов и применить комплексный подход, который будет способствовать их гибели. Но чтобы до такой проблемы не дошло, в доме всегда стоит соблюдать чистоту и порядок.