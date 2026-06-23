Навіть один засіб не є гарантією того, що тарганів можна вивести з оселі, пише Martha Stewart. Щоб позбутися їх назавжди, слід усунути умови, які сприяють їхньому розмноженню й зрозуміти, де саме вони ховаються. Лише комплексний підхід може дати хороший результат.

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Через що з’являються таргани в оселі?

Таргани здебільшого не потрапляють в будинок через вікна чи двері. Нерідко їх заносять разом з коробками, меблями чи речима, які довгий період зберігалися в недоступних для людей та вологих місцях.

До першого кроку, який не допустить появи тарганів в оселі є ретельне дотримання чистоти. Навіть найкращі засоби не дадуть результату, якщо в тарганів буде постійний доступ до їжі.

Фахівці рекомендують не залишати брудний посуд в раковині на ніч, регулярно виносити сміття, прибирати крихти зі столів, щодня замітати підлогу на кухні, а продукти зберігати в закритих контейнерах.

Стежити за чистотою варто ще й у ванній кімнаті. Навіть залишки зубної пасти вже можуть стати джерелом харчування тарганів впродовж певного часу.



При появі таргана слід одразу братися за їхнє виведення / Фото Pexels

Ці шкідники здатні проникати й ховатися в дуже вузьких щілинах, тому потрібно добре оглянути помешкання й позакривати герметиком навіть найменші щілинки й зазори.

Крім того, слід звернути увагу на труби й електропроводки, простір за меблями, щілини у стінах й інші важкодоступні зони. Таргани дуже люблять захаращені місця, тому активно почнуть в них розмножуватися.

Ці шкідники неабияк живучі й збігаються в тих місцях, де протікають труби, накопичується волога на шафах, тому ці аспекти теж варто враховувати під час перевірки оселі.

Як позбутися тарганів?

Гелеві приманки – один з найрезультативніших способів боротьби з тарганами. Комахи їх активно поїдають, а потім розносять дію приманки серед інших особин в колонії, зменшуючи їхню чисельність.

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Магазинні аерозолі теж корисні, але їхнє неправильне використання й занадто часте обприскування може змусити тарганів ховатися ще глибше в стінах, меблях чи важкодоступних місцях.

У боротьбі з тарганами може бути корисним звичайний пилосос. Він допоможе видалити комах, сміття та відкладені яйця, зменшивши популяцію. Після прибирання потрібно лише спорожнити контейнер й очистити за межами будинку.

Якщо ж ситуація критична, тоді варто звернутися до фахівців. Таргани розмножуються дуже швидко. Одна самка здатна переносити приблизно 40 яєць, а за кілька місяців дати сотні нащадків. Тому незначна проблема може перетворитися на серйозне зараження.

Спеціалісти можуть визначити скуплення тарганів й застосувати комплексний підхід, що сприятиме їхній загибелі. Та щоб до такої проблеми не дійшло, в оселі завжди варто дотримуватися чистоти й порядку.