Чому потрібна заміна насоса омивача вітрового скла та які варіанти до 1000 гривень

Насос омивача скла – невеликий, але дуже важливий елемент автомобіля. Саме він подає рідину до форсунок, щоб очистити вітрове скло від бруду чи пилу. Коли насос працює справно, водій майже не помічає його існування. Але варто системі вийти з ладу, як це стає проблемою.

Насос, або його ще називають моторчиком, встановлюється у нижній частині бачка омивальної рідини. У більшості авто він розташований за переднім бампером, перед одним із передніх коліс, пише Samarins. Чому ця система може ламатися і які насоси омивача вітрового скла коштують до 1000 гривень – у матеріалі.

Чому може ламатись насос для омивача вітрового скла

Конструкція насоса доволі проста. Всередині компактного корпусу розташований електродвигун із крильчаткою, яка створює тиск і прокачує рідину через форсунки до розпилювачів. Живлення подається при натисканні на важіль керування, який знаходиться в салоні, і система миттєво реагує. Завдяки такій простоті вузол зазвичай недорогий, але водночас вразливий до зовнішніх факторів.

Найчастіше насос виходить з ладу через забруднення, використання неякісної або замерзлої рідини, а також природний знос. Іноді проблема криється не в самому насосі, тому важливо разом із фахівцями правильно діагностувати несправність перед заміною.

Серед поширених ознак, що з насосом щось не так:

рідина не подається. В такому випадку, ймовірно, засмічені форсунки (тоді рідина тече позаду або поряд з форсункою). Або ж бачок із рідиною порожній – це одна з дуже поширених причин несправності; розпилення рідини нерівномірне. Зазвичай це свідчить про те, що форсунок частково засмічений або ж насос вже варто замінити через знос.

Якщо ви помітили один із цих “симптомів”, варто звернутись до професійного механіка для діагностики.

Варіанти насосів омивача вітрового скла до 1000 гривень

Вартість нового насоса залежить від моделі автомобіля. Але здебільшого ця покупка доступна для кожного українця. Ми підібрали 4 бренди, які пропонують насоси до 1000 гривень.

Japko

Japko – бренд із італійським корінням, який входить до групи Japanparts і орієнтується переважно на японські та корейські автомобілі. Зокрема, насоси використовуються як аналоги для Toyota, Honda тощо.

Продукція Japko представлена у доступному сегменті, тому насоси омивача цього виробника легко знайти на українському ринку.

Meyle

Meyle – німецький виробник автозапчастин, який спеціалізується на aftermarket-рішеннях і добре відомий на європейському ринку. Його насоси можуть брати власники Volkswagen, Audi, Skoda, BMW та інших марок авто.

Компанія пропонує аналоги оригінальних деталей, а також власні вдосконалені розробки.

Metzger

Metzger – ще один німецький бренд, що має широкий асортимент автокомпонентів для різних моделей автомобілів, зокрема, Peugeot, BMW, Mercedes-Benz тощо. Насоси омивача Metzger відзначаються універсальністю та широкою сумісністю.

Automega

Automega – німецький бренд, орієнтований на європейські автомобілі, зокрема моделі концерну VAG (Volkswagen, Audi тощо). Цей виробник пропонує деталі середнього цінового сегмента, які досить популярні в каталогах автозапчастин. До прикладу, насоси омивача Automega мають типові технічні рішення для масового ринку.

Процедура заміни насоса омивача вітрового скла нескладна. Його просто витягують із гумової втулки в бачку і замінюють на новий. Головне – не пошкодити цю втулку при витяганні.