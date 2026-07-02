Коли збирати часник у липні: як зберігати урожай та що посадити на вільній грядці
У липні дачники беруться за збір озимого часника. Зазвичай викопують його у липні, проте термін збору залежить від кількох факторів – сорту, погодних умов та регіону.
Якщо викопати рослини надто рано, то головки можуть не встигнути повністю сформуватися, пише NV. Саме тому важливо орієнтуватися не на календар, а на зовнішні ознаки стиглості.
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Як зрозуміти, що час збирати часник?
Насамперед дачники радять звернути увагу на стан рослини. У готового до збору часнику нижнє листя пожовкле й підсохле, проте верхня частина бадилля все ще залишається зеленою.
Також зрілий часник має м’якше порожнє стебло, а захисні лусочки головки стають щільними. Залишивши кілька стрілок, їхня оболонка почне тріскатися, а повітряні бульбочки повністю дозріють.
Якщо всі ці ознаки присутні – настав час збирати часник. Важливо не перетримати його у землі, оскільки перезрілі овочі почнуть розпадатися в ґрунті на зубчики, таким чином скорочуючи термін зберігання.
Після основного збору урожай потрібно підготувати до зберігання, а на звільненій грядці посадити нові культури.
Як зберігати часник?
Після викопування цибулини слід добре просушити та зберігати у сухому, вентильованому місці. Найчастіше городники розкладають їх в дерев’яні ящики невеликим шаром.
Якщо є можливість підвісити часник в темному та прохолодному місці – варто використовувати сітки.
Часник часто зберігають у дерев'яних ящиках / Фото Pexels
Що посадити на грядці після часнику?
Одразу після збору урожаю часника, можна засіяти на вільну ділянку нові культури, пише GrowVeg.
Перевага часнику полягає у фітонцидах, які борються з мікробами та бактеріями у ґрунті. Навіть після викопування вони залишаються на ділянці й захищають інші рослини.
У липні після викопування озимого часника можна садити різну зелень – салат, петрушку, кріп, руколу та селеру. Ці рослини швидко ростуть, тож зібрати їх можна буде ще до кінця літа. Крім того, дачники радять садити на грядці пекінську капусту, редис та огірки.