Якщо викопати рослини надто рано, то головки можуть не встигнути повністю сформуватися, пише NV. Саме тому важливо орієнтуватися не на календар, а на зовнішні ознаки стиглості.

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Як зрозуміти, що час збирати часник?

Насамперед дачники радять звернути увагу на стан рослини. У готового до збору часнику нижнє листя пожовкле й підсохле, проте верхня частина бадилля все ще залишається зеленою.

Також зрілий часник має м’якше порожнє стебло, а захисні лусочки головки стають щільними. Залишивши кілька стрілок, їхня оболонка почне тріскатися, а повітряні бульбочки повністю дозріють.

Якщо всі ці ознаки присутні – настав час збирати часник. Важливо не перетримати його у землі, оскільки перезрілі овочі почнуть розпадатися в ґрунті на зубчики, таким чином скорочуючи термін зберігання.

Після основного збору урожай потрібно підготувати до зберігання, а на звільненій грядці посадити нові культури.

Як зберігати часник?

Після викопування цибулини слід добре просушити та зберігати у сухому, вентильованому місці. Найчастіше городники розкладають їх в дерев’яні ящики невеликим шаром.

Якщо є можливість підвісити часник в темному та прохолодному місці – варто використовувати сітки.



Часник часто зберігають у дерев'яних ящиках / Фото Pexels

Що посадити на грядці після часнику?

Одразу після збору урожаю часника, можна засіяти на вільну ділянку нові культури, пише GrowVeg.

Перевага часнику полягає у фітонцидах, які борються з мікробами та бактеріями у ґрунті. Навіть після викопування вони залишаються на ділянці й захищають інші рослини.

У липні після викопування озимого часника можна садити різну зелень – салат, петрушку, кріп, руколу та селеру. Ці рослини швидко ростуть, тож зібрати їх можна буде ще до кінця літа. Крім того, дачники радять садити на грядці пекінську капусту, редис та огірки.