Посадіть ці 4 рослини на підвіконні: свіжа зелень буде на кухні всю зиму

Взимку магазинна зелень швидко втрачає свіжість і коштує недешево. Облаштувати власний мінігород на кухні можна в кількох горщиках без зайвого клопоту.

Чому варто вирощувати пряні трави вдома?

З настанням морозів мати свіжі прянощі під рукою цілком реально без облаштування теплиць чи громіздких конструкцій, пише Mirror. Фахівці радять звернути увагу на чотири невибагливі культури, які чудово приживаються в невеликих горщиках. Вони забезпечать смачні страви вітамінами та наповнять кухню свіжим ароматом.

Окрім насіння базиліку, м'яти, чебрецю, для вирощування зелені на підвіконні можуть знадобитися глибокі горщики, ґрунтосуміш та фітолампа для додаткового освітлення. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Як правильно посіяти кожну культуру?

Для гарного результату кожній рослині потрібні правильний посуд, ґрунт і догляд:

Базилік. Візьміть невеликий горщик або контейнер із дренажними отворами й наповніть його легким водопроникним ґрунтом або компостом. Посійте насіння по поверхні зволоженої землі, злегка притисніть, присипте тонким шаром ґрунту й накрийте прозорим пакетом для створення парникового ефекту. Тримайте горщик на південному вікні або під фітолампою – перші паростки з'являться вже через 3 – 7 днів. М'ята. Ця рослина чудово переносить прохолоду. Виберіть горщик завглибшки щонайменше 20 сантиметрів із дренажем, рівномірно розсипте дрібне насіння по зволоженій поверхні й залиште його відкритим або присипте шаром землі до 3 – 6 міліметрів. Зволожте з пульверизатора, накрийте пакетом і чекайте сходів через 14 – 21 день. Чебрець. Ідеально підходить для кімнат із сухим і теплим повітрям від батарей. Посадіть насіння чи готовий саджанець у пухкий дренований субстрат і поставте на найсонячніше підвіконня. Поливайте тільки тоді, коли земля повністю висохне, та обов'язково зливайте залишки води з піддона. Шніт-цибуля. Вона спокійно переносить протяги й нестачу світла. Висаджуйте її в поживний компост і забезпечте хоча б 4 – 6 годин сонця на день.



На підвіконні можна легко вирощувати рослини / Фото Pexels

Яку ще зелень можна виростити на кухні?

Якщо ви вирішите посіяти вдома ще й кріп, подбайте про достатній об'єм землі. Через довгий стрижневий корінь для нього знадобиться глибокий горщик від 25 сантиметрів, а висівати насіння краще кожні два-три тижні для неперервного збору листя.